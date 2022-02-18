Президент Северной Македонии отвел в школу необычного ребенка

Президент Северной Македонии Стево Пендаровский Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Северной Македонии нашел в своем плотном рабочем графике время, чтобы отвести в школу девочку, которая не хотела ходить на уроки.

Родители 11-летней Эмблы Адеми уже опустили руки – они не знали, как убедить свою дочь посещать учебное заведение. Девочка отказывалась ходить на уроки из-за того, что одноклассники травили и обижали ее.

У Эмблы - синдром Дауна. Из-за этого генетического заболевания она и стала жертвой буллинга в своей школе, расположенной в небольшом городке Гостивар.

Узнав о происходящем, президент целой страны не просто приехал в Гостивар и отвел Эмблу в школу, а еще и поговорил с учениками, постаравшись объяснить, что все люди равны и не заслуживают оскорбительного отношения к себе.

- У нас у всех равные права и возможности, - сказал президент. – Давайте не будем об этом забывать. И все дети должны чувствовать себя равными и желанными и в стенах школы, и на игровых площадках.

Особенно благодарили главу государства учителя, которые сами практически ежедневно стараются урегулировать самые разные конфликты, возникающие в детской среде.