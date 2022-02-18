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В мире18 февраля 2022 5:15

В Британии намерены отменить программу выдачи «золотых виз»

Правительство прислушалось к гражданам, требующим прекратить приток «грязных» денег в страну
Юрий МАЙБОРОДА
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Программа оформления «золотых виз» действует в целом ряде стран Европы

Программа оформления «золотых виз» действует в целом ряде стран Европы

Фото: EAST NEWS

На фоне украинского кризиса власти Великобритании планируют в течение ближайших недель отменить программу выдачи так называемых «золотых виз» – виз инвестора, которые позволяют не только жить в Соединенном Королевстве, но и получить гражданство в обмен на вложение средств в экономику страны.

Инициатором сворачивания программы является министр внутренних дел Британии Прити Патель, которая небезосновательно опасается отмывания «грязных» денег владельцами «золотых виз».

– В рамках работы по предотвращению коррупции мы пересматриваем все визы инвесторов 1-го уровня, выданные до проведения этих реформ, и сообщим о наших выводах в надлежащее время, – уже заявили в пресс-службе Министерства внутренних дел.

Согласно статистике, за год, начиная с осени 2020 года, правительство страны одобрило выдачу 798 «золотых виз». При этом обладателями 210 из них стали граждане КНР.

Программа оформления «золотых виз» действует в целом ряде стран Европы: Испании, Португалии, Греции, Андорре и некоторых других. Основным условием для получения подобных виз является покупка недвижимости в стране, открытие крупного депозита в банке, приобретение государственных облигаций или создание собственного бизнеса.

В России законопроект о программе виз инвестора одобрен весной прошлого года. Согласно разрабатываемому механизму, получить вид на жительство в РФ в ускоренном формате смогут иностранцы, вложившие не менее 30 миллионов рублей в экономику страны.

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