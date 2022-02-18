Важные признаки инфаркта миокарда: когда срочно необходима «скорая»

Перенесенный ковид может дать осложнение на любой орган, но в первую очередь ударяет по сердечно-сосудистой системе Фото: Shutterstock

Несмотря на то, что пандемия ковида идет уже два года, унося с собой тысячи жизней на всей планете ежедневно, самое большое количество смертей происходит все же из-за болезней сердечно-сосудистой системы. Хуже всего, что коронавирус также бьет по состоянию сосудов. В результате, выздоровев от ковида люди нередко погибают вскоре от инфаркта или инсульта.

При сердечной катастрофе, которой является инфаркт, счет времени для спасения идет буквально на минуты. Чем раньше пострадавшему начнут оказывать помощь, тем больше шансов у человека выжить. Поэтому очень важно знать признаки инфаркта, чтобы суметь вовремя забить тревогу. Итак, что такое инфаркт и как его «узнать в лицо»?

«Закупорка коронарной артерии тромбом или отложениями холестерина (атеросклеротической бляшкой) приводит к прекращению поступления крови к миокарду. Если кровоток в течение 30 минут не восстанавливается, часть клеток миокарда погибает. Это состояние называется инфарктом (некрозом) миокарда», - объясняет в книге «Близко к сердцу» издательства «Комсомольская правда» Нана Погосова, д.м.н., профессор, президент Национального общества профилактической кардиологии, заместитель генерального директора Национального медицинского исследовательского центра кардиологии Минздрава России.

Не пропустите его главные признаки:

* Главный признак – это боль в груди.

Боль при инфаркте миокарда очень сильная, раздирающая, жгучая, многие пациенты называют ее «кинжальной». Боль локализуется в области грудины, она может отдавать в левое плечо и руку, под левую лопатку, в шею и челюсть.

* Иногда не боль, а сжатие.

Иногда возникает не боль, а чувство сильного сжатия, сдавления, как будто придавило плитой, затрудняется дыхание.

* Боль плавает и не проходит.

Боль не проходит от приема 1 и даже 2–3 таблеток нитроглицерина. Она то усиливается, то ослабевает, но длится 15 минут и более.

* Человек бледен, покрыт холодным потом.

Есть дезориентация, головокружения, нередко страх смерти.

* Может случиться обморок.

Это происходит из-за резкого падения артериального давления.

Иногда инфаркт проявляется не болью в груди, а сильной болью в животе, могут возникать тошнота и рвота. Это затрудняет диагностику

Что делать?

1. Немедленно вызвать скорую помощь.

Надо сказать диспетчеру, что налицо признаки инфаркта миокарда. Это поможет службе быстрого реагирования правильно сориентироваться.

2. Больной должен сесть и опустить ноги.

Обеспечьте доступ свежего воздуха, остабьте галстук, расстегните плотную одежду.

3. Если под рукой есть нитроглицерин, надо принять 1 таблетку (капсулу) или 1 дозу спрея нитроглицерина.

Если боль не прошла, через 3 минуты нужно положить под язык вторую таблетку или принять вторую дозу спрея нитроглицерина.

4. Попросите больного разжевать 1 таблетку аспирина (250 мг) для снижения свертываемости крови.

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