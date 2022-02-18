Десять тысяч добрых дел: Глава Ленинградской области вручил награды активистам движения #Команда47

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко встретился с активистами движения #Команда47, поблагодарил их и вручил памятные награды. Фото: пресс-служба правительства Ленинградской области.

В Ленинградской области 2022 год объявлен «Годом команды 47». Это общественное движение объединило всех неравнодушных жителей региона, которые хотят сделать жизнь вокруг себя лучше. Ежедневно к Команде 47-го региона России присоединяются десятки участников, которые помогают пожилым людям, участвуют в благоустройстве, реализуют социальные и экологические проекты. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко 17 февраля встретился с активистами движения #Команда47, которые начали год с добрых дел, поблагодарил их и вручил памятные награды. За чаем глава региона поговорил с участниками акции об их проектах и обсудил, какую поддержку им может оказать администрация области.

- Честно признаюсь, анонсируя старт нашей первой акции в рамках «Года команды 47» «Команда заботы», мы не ожидали, что месяц спустя получим 10 тысяч сообщений в социальных сетях с рассказами о добрых делах с хэштэгом #Команда47. Огромная благодарность всем, кто включился в команду, - поблагодарил Александр Дрозденко.

Губернатор пообещал, что такие встречи и вручение наград активистам Команды 47 станут регулярными. Участники движения рассказали о своих проектах, и Александр Дрозденко пообещал помочь в их реализации. Так, например, мама трех девочек из поселка Пригородный Гатчинского района пытается восстановить детский клуб, в котором ребята могли бы заниматься творчеством. Губернатор поручил рассмотреть возможность разработки проектно-сметной документации.

Школьники из Тихвина мечтают на экологических уроках заниматься восстановлением лесов. Александр Дрозденко дал поручение обеспечить детей сеянцами и организовать их участие в ежегодной высадке молодых деревьев. Представители Нижне-Свирского заповедника рассказали главе региона о проекте реконструкции старинной паромной переправы на границе с заповедником. Сотрудники заповедника хотят восстановить ее в рамках проекта «Большая ладожская тропа». Александр Дрозденко предложил включить Нижнее Присвирье в культурные, туристические или экологические маршруты Ленинградской области и поручил проработать варианты. А жительница поселка Малые Борницы Юлия Иванова угостила главу региона и всех участников встречи караваем и пригласила на праздник Масленицы, который она готовит вместе с соседями по поселку.

- Вы одни их первых, кто не просто откликнулся на предложение войти в команду, но и своими делами показали нам, правительству области и главам администраций районов, как надо быть активным членом Команды 47, - подчеркнул Александр Дрозденко. - Быть неравнодушным, участвовать в общественной жизни, заниматься полезными делами не только в рамках своей работы, а проявить себя чуть больше, чуть шире, приложить усилия и умения. Я уверен, что если мы, в течение года, сможем создать большую команду из таких людей как вы, в области дела пойдут еще лучше.

К Команде 47 присоединяются школьники и студенты, коллективы предприятий и организаций. Люди рассказывают о своих добрых делах в соцсетях и ставят хэштег #Команда47. Фото: пресс-служба правительства Ленинградской области.

Благодарственные письма от главы региона получили заместитель директора Нижне-Свирского государственного заповедника Анна Уфимцева за экологическое просвещение, председатель правления ассоциации пассажирских перевозчиков Ленинградской области Виктор Соловьев за обеспечение транспортом врачей Всеволожского района, жительницы Гатчинского района Юлия Иванова и Юлия Соловьева, организующие культурные мероприятия и занятия с детьми, жительницы Тихвина Юлия Смирнова, Анна Манжилевская и Марина Лобанова, объявившие в городе сбор кормов для бездомных животных.

Создать Команду 47 губернатор Александр Дрозденко предложил в мае прошлого года накануне Дня Победы. Глава региона подчеркнул тогда: это – общественное движение, никакой политики.

- Вообще идея с «Командой 47» родилась во время рабочих поездок в районы. Я там часто встречал неравнодушных людей, готовых помогать окружающим. Это люди, для которых забота о ближнем, необходимость делать добрые дела — веление сердца и потребность души, – рассказывал Александр Дрозденко. – А доброе дело всегда находит отклик в сердцах и тех, для кого это делается, и тех, кто делает. И такими примерами многие, в хорошем смысле, заражаются. Моя идея очень простая - объединить всех этих людей.

К Команде 47 присоединяются школьники и студенты, коллективы предприятий и организаций. Люди рассказывают о своих добрых делах в соцсетях и ставят хэштег #Команда47. Только в январе ленинградцы выложили в соцсетях более 10 тысяч постов с таким хэштегом.

- Сегодня команда растет, и мы уже видим, что нам нужны люди, которые будут координировать разные акции, проведение мероприятий, делать сайт и открывать группы в соцсетях, чтобы там все общались, - сообщил глава региона.