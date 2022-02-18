За участие в "Свободный Идель-Урал"* ждет тюрьма

Организация признана нежелательной на территории России Фото: Александр БОЙКО

Генпрокуратура России приняла решение о признании нежелательной на территории России деятельности иностранной неправительственной организации «ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ВІЛЬНИЙ ІДЕЛЬ-УРАЛ» (ГО «ІДЕЛЬ») («СВОБОДНЫЙ ИДЕЛЬ–УРАЛ», «Свободный Идель-Урал»*) (Украина).

- По результатам изучения поступивших материалов на 16.02.2022 деятельность этой украинской организации представляет угрозу конституционному строю и безопасности Российской Федерации, - сообщили в Генпрокуратуре России.

В ведомстве отметили, что информация о принятом решении направлена в Минюст России для включения сведений в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации, и их обнародования.

Отметим, что после доведения этой информации до широкой общественности ответственность за участие в нежелательной организации преследуется по статье 284.1 (Осуществление деятельности иностранной или международной неправительственной организации признанной нежелательной на территории России) уголовного кодекса России.

Статья предполагает штраф от 300 тысяч до 500 тысяч рублей, обязательные или принудительные работы, а также лишения свободы на срок от одного до четырех лет. При повторном задержании организаторы и участники подобной деятельности могут отправиться в колонию уже на шесть лет.

Нежелательная организация "Свободный Идель-Урал"* со штаб-квартирами в Киеве и Лондоне появилась на Украине в 2014 году. Ее возглавили националисты, что бежали из отделившегося от Украины Крыма. Группа националистов преследовала отделение от России Мордовии, Чувашии, Марий Эл, Татарстана, Удмуртии и Башкортостана в отдельное тюркоязычное государство, а также запрета в них учебных программ на русском языке.

*Организация признана нежелательной на территории России