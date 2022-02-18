Скончался актер Геннадий Юхтин, звезда «Весны на Заречной улице», «Неуловимых мстителей» и «Аквалангов на дне»

В феврале 2022 года Геннадий Гаврилович попал в больницу с COVID-19, потом был выписан по собственному желанию - показалось, что состояние улучшилось. Но вскоре его госпитализировали вновь Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Геннадий Юхтин сыграл в кино очень много ролей - как подсчитали составители его фильмографии, он появлялся в 182 фильмах и сериалах. Но в основном ему доставались персонажи второго плана. В «Деле Румянцева» он был одним из шоферов, другом главного героя (Алексей Баталов), которого подставили расхитители государственной собственности. В «Неуловимых мстителях» - подручным главного злодея, атамана Сидора Лютого. В «Аквалангах на дне» - уже главным злодеем, связным иностранной разведки, чьи планы срывают доблестные советские школьники. «Баллада о солдате», «Увольнение на берег», «До свидания, мальчики», «Путь в «Сатурн» и «Конец «Сатурна», «Ошибка резидента», «Братья Карамазовы», «Мертвый сезон», «Эта веселая планета», «Единственная дорога», «Фронт без флангов», «Сибириада» - везде он появлялся на экране ненадолго. А в фильмах «Воскресение», «Алые паруса», «Нормандия-Неман», «Один из нас» эпизоды были настолько маленькими, что его даже не упоминали в титрах. Но все же доставались Геннадию Юхтину и более серьезные роли - например, в военной драме «Жаворонок» или в «Третьем тайме», где он играл вратаря, вышедшего в составе советской команды на поле, чтобы играть с немцами в 1942 году, в оккупированном Киеве. И зрители прекрасно его помнили - поздравляли с днями рождения, желали здоровья… А сейчас на сайтах, посвященных советскому кино, выражают соболезнования его близким.

Геннадий Юхтин в фильме «Весна на Заречной улице»

Настоящее имя Геннадия Юхтина было Гений. Он родился в 1932 году, тогда в моде были имена экзотические, зачастую связанные с революцией и героическими порывами - Индустрий, Авангард, Ноябрина, Джонрид… Сестру Гения Юхтина, например, родители назвали Идеей.

Когда мальчику было девять лет, началась война, отец ушел на фронт, а мать погибла при обстреле. Они с сестрой попали в детский дом, и именно там паренек увлекся самодеятельностью. Он поначалу планировал стать военным, но в итоге сделал выбор в пользу ВГИКа, куда поступил с первого раза. А потом быстро добился известности: три его первых фильма, «Чужая родня», «Дело Румянцева» и «Весна на Заречной улице» пользовались огромным успехом. «Весну на Заречной улице» Юхтин выделял особо, говорил, что эта картина в буквальном смысле спасла ему если не жизнь, то здоровье. Однажды он попал в ДТП - на него наехала машина. Удар самортизировала висевшая на плече сумка, в которой лежали коробки с пленкой - и это как раз была «Весна…»

Кадр из фильма «Дело Румянцева»

В 90-е ему, как и многим актерам, пришлось нелегко - киноиндустрия в бывшем СССР находилась в плачевном состоянии. Но в 2000-е он вернулся на экран, играл во многих телефильмах и сериалах, от «Каменской» и «Исаева» до «Кодекса чести» и «Молодежки». В феврале 2022 года Геннадий Гаврилович попал в больницу с COVID-19, потом был выписан по собственному желанию - показалось, что состояние улучшилось. Но вскоре его госпитализировали вновь. На этот раз он попал в реанимацию, и спасти его врачам не удалось…