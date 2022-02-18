В России состоятся плановые пуски баллистических и крылатых ракет

Безусловно, все эти плановые учения не являются неожиданностью для военных атташе по вопросам обороны стран НАТО. Фото: Минобороны РФ/ТАСС

Минобороны России сообщает, что завтра, 19 февраля 2022 г., под руководством Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами России Владимира Путина пройдет плановое учение сил стратегического сдерживания, в ходе которого будут выполнены пуски баллистических и крылатых ракет.

- К учению привлечены силы и средства Воздушно-космических сил, Южного военного округа, Ракетных войск стратегического назначения, Северного и Черноморского флотов, - говорится в заявлении Минобороны России.

В военном ведомстве уточнили цели и задачи плановых учений. Оно спланировано для "проверки готовности органов военного управления, боевых расчетов пуска, экипажей боевых кораблей и стратегических ракетоносцев к выполнению поставленных задач, а также надежности вооружения стратегических ядерных и неядерных сил".

Отметим, что в соответствии ранее утвержденного Плана подготовки Вооруженных Сил России на 2022 год в январе-феврале во всех зонах ответственности флотов проводится серия военно-морских учений под общим руководством главнокомандующего Военно-Морским Флотом адмирала Николая Евменова. К участию в маневрах и стрельбах на всех флотах привлекается свыше 140 боевых кораблей и судов обеспечения, более 60 летательных аппаратов, 1000 единиц военной техники, около 10 тысяч военнослужащих.

Безусловно, все эти плановые учения не являются неожиданностью для военных атташе по вопросам обороны стран НАТО. На учения "Союзная решимость -2022" были приглашены журналисты, которые расскажут о результатах прошедших маневров и стрельб.

Также 18 февраля состоятся телефонные переговоры Министра обороны России Сергея Шойгу и министра обороны США Ллойда Остина. По данным Минобороны России разговор "состоится по инициативе американской стороны".

В ЭТО ВРЕМЯ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил СМИ, что Владимир Путин 19 февраля будет следить за учениями сил стратегического сдерживания из ситуационного центра.

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