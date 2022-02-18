Похмелье звездного брака: Брэд Питт пытается засудить Анджелину Джоли за продажу винодельни российскому олигарху

Идеальный на первый взгляд союз получивший прозвище Брэнджелина (т.е. Брэд Питт + Анджелина Джоли) развалился в 2016 году, и с тех пор пара судится по любому поводу. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Идеальный на первый взгляд союз получивший прозвище Брэнджелина (т.е. Брэд Питт + Анджелина Джоли) развалился в 2016 году, и с тех пор пара судится по любому поводу. Яблоком раздора на этот раз стала тайная продажа поместья во Франции и винодельни, которую якобы провернула 46-летняя Анджелина Джоли летом 2021 года. Теперь Брэд Питт пытается через суд отменить сделку и требует возмещения убытков.

Шато Мираваль на юго-востоке Франции актеры приобрели в 2008 году, будучи в браке. За особняк из 35 комнат, окруженный садом с фонтанами, прудом, часовней и виноградниками, пара выложила внушительную сумму. Только вот Джоли внесла всего 40% от всей суммы, которая на тот момент равнялась $28,4 млн.

Виноградники - страсть всей жизни голливудского актера. Он считает, что успех Шато Мираваль принадлежит в первую очередь именно ему, поскольку с 2013 года Джоли не принимала активного участия в развитии бизнеса и прекратила вкладывать в него деньги. Но под удачным управлением Брэда Питта Шато Мираваль за эти годы превратилось в успешный бизнес-проект, став ведущим мировым производителем розового вина.

По словам Питта, они с бывшей женой договорились, что не станут в будущем продавать свои доли, предварительно не обсудив это. Однако в июне прошлого года Джоли обратилась в суд по поводу продажи своей доли, заявив, что достигла с неким покупателем согласия по сделке. Брэд был в курсе желания экс-супруги продать свои акции и дал согласие только на проверку потенциальных покупателей, заверив, что даст делу ход, если найдется достойный приобретатель. Такой в итоге нашелся, правда знаменитый актер узнал об этом лишь из новостей.

В октябре актер был ошеломлен, узнав, что компания Tenute del Mondo приобрела долю Анджелины в винодельне за $164 млн. При этом никто не обратился к нему за согласием на сделку.

В судебном иске говорится, что покупателем акций Джоли якобы стал российский бизнесмен Юрий Шефлер, который, по мнению Питта, мешает ему в управлении Шато. Кроме того, актер больше не может использовать особняк в качестве своего частного дома.

В российской версии Forbes Юрий Шефлер расположился на 58 месте, его состояние оценивается в $2,6 млрд. В большой бизнес предприниматель пришел в 1993 году, став соучредителем торгового дома в центре Москвы. Сегодня Шефлер является владельцем вино-водочной компании SPI Group, которой принадлежат торговые марки Stolichnaya, Moskovskaya, R gas Melnais Balzams.