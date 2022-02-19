Следопыт, водолаз и сапер: ротвейлер Ричард нашел убийцу любовника, а овчарка Шкода тайник с наркотиками

Когда собака работает по поиску взрывчатки, любой вызов может быть опасен, никогда не знаешь, что тебя ждет Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Они работают за еду и похвалу. Ранний подъем, служебная конура, весь день на свежем воздухе - и в зной, и в стужу.

Военные, спасатели и полицейские уже много веков служат Отечеству не в одиночку – вместе с ними на пост заступают собаки. Мы составили ТОП-5 собачьих профессий, которые спасают жизни.

САПЕР

Кличка: ВЕО Страж Пандора

Порода: восточно-европейская овчарка

Возраст: 8 лет

Профиль: поиск взрывчатки

- Когда собака работает по поиску взрывчатки, любой вызов может быть опасен, никогда не знаешь, что тебя ждет, - признается младший инспектор-кинолог ЦКС УВД по СЗАО ГУ МВД России по Москве Анна Абрикосова. - Всегда полагаешься только на собаку. Но я ее обучала, и я ей доверяю: если она обследовала предмет и не показала, что это взрывчатка, то я первая к нему подхожу и проверяю его.

Сообщений о минированиях, подозрительных сумках и забытых в транспорте коробках в последнее время очень много. Первым в помещение, где может быть опасно, заходят именно кинолог с собакой. Если речь идет о каком-то здании, то они обследуют его полностью, включая подвалы и чердаки. И только после того, как собака «скажет» кинологу, что все «чисто», внутрь могут заходить другие люди.

За все время работы Анны Абрикосовой ни одно сообщение о минировании не подтвердилось. «К счастью», - отмечает она. Но на тренировках взрывчатку овчарка находит без промахов - тут нюх не подводил ее ни разу. Обнаружив знакомый запах, она показывает напарнице носом: «Вот тут!» А услышав «Да, хорошо, молодец!», подпрыгивает от радости и дурачится, как щенок.

За все время работы Анны Абрикосовой ни одно сообщение о минировании не подтвердилось Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Она очень эмоциональная, и похвала хозяйки ей даже важнее, чем вкусняшка, - констатирует Анна, пока ее «напарница» радуется тому, что в очередной раз нашла имитацию взрывчатки.

СПАСАТЕЛЬ

Кличка: Рич

Порода: лабрадор-ретривер

Возраст: 15 лет

Профиль: поиск живых людей в завалах и природной среде

В апреле Ричу исполнится 16 лет, он уже давно на пенсии. С 2007 года Рич - аттестованная поисковая собака. Прошел сотни километров по лесным дорогам и болотам. Работал на так называемом техногенном завале. Там спас человека: в 2008 году под обломками обрушившегося при реконструкции здания Рич нашел строителя.

Фото предоставлено Натальей Стародубцевой

- Собака обучена искать любых живых людей, - объяснила хозяйка лабрадора, инструктор группы по подготовке поисково-спасательных собак «Аргус» Наталья Стародубцева. – В те годы, когда мы с Ричем начали выезжать на поиски заблудившихся в лесу людей, еще не существовало «Лизы Алерт», но всех кинологов-волонтеров Москвы тогда объединила организация «РОССПАС-кв» Игоря Войлокова. Это сейчас появилось множество приборов, которые облегчают поиски, тогда все было сложнее.

Но Рич не жаловался, и всегда работал на совесть. А сейчас пенсионер обитает в тепле и уюте в семье своей хозяйки Натальи и претендует на звание долгожителя: в среднем собаки такой породы живут 10-12 лет.

СЛЕДОПЫТ

Кличка: Ричард

Порода: ротвейлер

Возраст: 7 лет

Профиль: поиск по запаху, останков и следов крови человека

Работа собаки-следопыта – одна из самых сложных. Потому что из тысяч запахов ей нужно запомнить и найти именно тот, что нужен ее хозяину. За время службы Ричард не раз находил вещи, которые потом смогли помочь следователям раскрыть преступление. Ротвейлер также выводил их на след злодея. Пару лет назад в девятиэтажке привел своего «напарника» к одной из квартир и показал: нужный нам человек – за дверью.

- Далее работала следственно-оперативная группа, - рассказала инспектор-кинолог ЦКС УВД по СЗАО ГУ МВД России по Москве Алеся Амелина. – Дверь взломали, после чего подозреваемый в убийстве был задержан.

Работа собаки-следопыта – одна из самых сложных Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Вскоре после этого Ричард провел полицейских по следу ревнивца, который убил любовника своей жены, а ее силой увел за собой.

Работа для него – игра, а лучшая награда за выполненной задание – мячик.

ВОДОЛАЗ

Кличка: Элис Блюз Перфект Панда (Плюша)

Порода: ньюфаундленд

Возраст: 3,5 года

Профиль: спасение утопающих

Плюша только недавно сдала все необходимые экзамены, чтобы стать настоящим спасателем, но патрулирует столичные пляжи она уже не первый год.

Плюша способна вытащить на берег утопающего, даже если он без сознания и без одежды, не поранив его при этом, найти и подать потерянную вещь, скажем, весло, и даже подтащить к берегу лодку, потерявшую управление, которая может весить в несколько раз больше нее.

Фото предоставлено Татьяной Розановой

- К спасению утопающих привлекают собак разных пород: лабрадоров, леонбергов, ротвейлеров, догов, голден-ретриверов и много других. Но лучше всего приспособлены для этого ньюфандленды, потому что именно эта порода столетиями выводилась в качестве помощников моряков, - рассказывает волонтер Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах Татьяна Розанова.

ИЩЕЙКА

Кличка: Шкода

Порода: немецкая овчарка

Возраст: 7 лет

Профиль: поиск наркотических веществ

Почти каждый выезд Шкоды и ее напарницы - новое уголовное дело.

- Недавно она нашла закладку возле жилых домов, 14 свертков были закопаны под деревом на приличной глубине, но она уверенно показала, где искать, - рассказала инспектор-кинолог ЦКС УВД по СЗАО ГУ МВД России по Москве Евгения Кондрат.

Почти каждый выезд Шкоды и ее напарницы - новое уголовное дело Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Кинолога с собакой постоянно привлекают для помощи инспекторам ГИБДД, участковым, сотрудникам уголовного розыска.

Так в январе Шкода нашла в автомобиле «Рено Логан» увесистый сверток с наркотиком. Сейчас его изучают эксперты, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.