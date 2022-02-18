Дмитрий Песков: У президента полный объём информации о том, что происходит в Донбассе

Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Напряжение в ДНР и ЛНР - на линии соприкосновения с вооруженными силами Украины - не снижается.

В связи с этим журналист «Комсомольской правды» задал официальному представителю Кремля сразу несколько вопросов.

-... Дмитрий Сергеевич! Во-первых, как Кремль оценивает то, что происходит сейчас в Донбассе? Может быть, какие-то оценки изменились после вчерашних событий? А, во-вторых, вчера пришла такая информация, что господин Байден, его окружение, его помощники пользуются услугами... 17 разведывательных структур США. Как в Кремле с этим дело обстоит? Насколько информирован наш президент? Из каких источников он и его помощники черпают информацию о происходящем в Донбассе?

- То, что происходит в Донбассе, - заметил Песков, - это очень тревожные новости, которые, действительно, вызывают чувство тревоги. И потенциально они очень опасны. Это первое.

Что касается разведслужб США, да, в Соединенных Штатах очень много различных служб.

В России у президента с этим все хорошо. У нас их не так много, но действуют они не менее эффективно.

- А может, и более эффективно? Нет путаницы.

- Давайте не будем бахвальством заниматься. Еще раз повторяю, у нас все нормально с этим, вернее, у Президента России.

- А вот видео, которое оттуда, с линии соприкосновения, поступает и которое мы смотрим по телевизору, - это все, что видит и президент? Или какие-то дополнительные каналы в Кремле есть, и вы можете, в режиме онлайн, лучше нас все это видеть, полнее представлять ситуацию?

- Нет, у нас нет каналов, чтобы лучше это видеть.

Но, разумеется, у Президента Российской Федерации есть множество источников информации, которые позволяют ему составлять реальную картину положения дел.

- А как это происходит? В течение дня Владимир Путин постоянно держит руку на пульсе жизни?

- Своевременно из соответствующих служб получает соответствующие доклады.

- А если это - ночью? Кстати, как президент спит?

- Спокойно.

- А его пресс-секретарь?

- Не менее спокойно. Но - чутко.(смеётся)

- Спасибо.

- Пожалуйста.