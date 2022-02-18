Марина Зудина: "Испытываю боль, представляя, через что проходит Камила Валиева!"

Камила Валиева Фото: REUTERS

Огромный отклик и споры вызвало выступление наших фигуристок (в женском одиночном катании) на Олимпиаде в Пекине. Среди болельщиков - много знаменитостей, спортсменов, артистов.

Вчерашний (17 февраля) день соревнований выдался напряжённым, абсолютно непредсказуемым, нервным, трагичным и радостным одновременно... «Наши девочки сделали возможное и невозможное, каждая боролась и с общим адским давлением, и со своим личным! Каждая сделала всё, что смогла! – подвела итог Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка. Ей ли не знать, что такое спортивная борьба. - Поздравляю нас всех с золотом и серебром! Точное, гармоничное, изящное, великолепное катание Анны Щербаковой и невероятно эмоциональное и технически сложное (5! Четверых прыжков, впервые в истории!!!!) катание Александры Трусовой вывело нашу страну на две высшие ступени пьедестала почёта! Девочки, вы нереальные!!! БРАВО!!! В столь юном возрасте вы уже вписали свои имена в историю Олимпийского фигурного катания. Поздравляю, безумно рада за вас!!!

Что же касается нашей Камилочки (Камилы Валиевой), бесконечного терпения и сил ей пройти через этот кошмар наяву! Главное, её родителям, близким, окружению выстроить правильную стратегию, сберечь её, сохранить, создать все условия, чтобы пройти эти 4 года и уже 19 летней крутой фигуристкой выйти на Олимпийский лёд и взять своё, то что должно ей принадлежать! Милый ангел, я верю, что ты сможешь и у тебя обязательно получится! У спортсмена всегда есть характер, как в той песне" мы падали, но поднимались"!

P. S. Надеюсь, все разбирательства закончатся в нашу пользу и наша команда получит своё законное золото в командном первенстве!"

Телеведущая Екатерина Стриженова восхитилась победой Ани Щербаковой и поддержала Сашу Трусову, у которой серебро, из-за чего Саша закатила истерику в микст-зоне, когда узнала, что оценки Щербаковой на 4 балла выше, чем у нее.

"Анечка - золотая наша девочка! Ни одной ошибки , чётко , красиво , женственно, азартно! И даже ситуация с коньками, которые сломались накануне и их пришлось заменить, не смогла сбить тебя с этого пути! Ты ЧЕМПИОНКА!!!! Спасибо за Победу! – написала Стриженова на своей страничке в Инстаграме. – Саша Трусова - ты первая и единственная, кто выполнил в программе ПЯТЬ четверных !!! Ты вписана в историю олимпийских игр , но осталась без золота , конечно обидно… Саша , ты очень яркая и талантливая , ты боец - а значит, это ещё не конец, а только начало!!!»

Искренне порадовался за всех троих наших спортсменок: Аню, Сашу, Камилу Валиеву - Максим Галкин.

Включилась в обсуждение фигуристок актриса Марина Зудина. Её зацепила драматичная история с Камилой Валиевой, которая была фаворитом соревнований, но проиграла в произвольной программе, в результате по сумме очков оказалась на 4-м месте. Камила – ровесница дочери Зудиной Маши Табаковой. Ей только 15 лет и она еще ребенок. «Многие считают, что если ты спортсмен, то возраст не имеет значения. Камила родилась 26 апреля 2006, а моя дочь Мария родилась 7 апреля 2006! Они ровесницы и даже чем- то похожи….

Я уверена, что за все в ответе взрослые! В том числе и за то, какие витамины, препараты и добавки принимают дети! То, что в очень юном возрасте дети подвергаются колоссальным нагрузкам в любом виде спорта, это очевидно. Моя тетя работала врачом с гимнастками и я, будучи ещё ребёнком, знала, что девочкам колют уколы, чтобы не приходили месячные во время соревнований!..

Я могу с уверенностью сказать, что спорт всегда являлся частью политики и достижения спортсменов всегда были частью имиджа страны!...

Я смотрю на дочь, которую безмерно люблю и испытываю боль, представляя, через что проходит Камила!!! Да, политика! Но пусть, наконец, за что- то начнут отвечать чиновники от спорта, а не наши спортсмены будут расплачиваться за все! Испытывать унижение и боль! Ведь от них требуют результатов любой ценой!!!!

Еще раньше высказался о возмутительном "допинговом" скандале вокруг Камилы Валиевой тренер Александр Жулин. «За всю историю существования фигурного катания такого таланта, или даже гения, мир никогда не видел!!! И вот теперь, когда можно было бы восхищаться её феноменальным катанием, мы и всё мировое сообщество можем этого лишиться!!!

Это чудовищная несправедливость. Ведь чтобы выполнять четыре оборота в воздухе, да ещё с грацией Майи Плисецкой никакие микро-следы какого бы то ни было препарата никогда не помогут. Вы можете тоннами кормить этим препаратом спортсменок-конкуренток из других стран, но они не запрыгают четверные прыжки, так как это безумно сложно с точки зрения координации».