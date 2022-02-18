Кремль: военные учения России не должны вызывать ни у кого обеспокоенности

Минобороны России сообщило, что завтра пройдут учения нашей ядерной триады. Ракеты запустят с земли, моря и воздуха. Фото: Снимок с видео\Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Минобороны России сообщило, что завтра пройдут учения нашей ядерной триады. Ракеты запустят с земли, моря и воздуха.

- 19 февраля под руководством верховного главнокомандующего Владимира Путина пройдет плановое учение сил стратегического сдерживания, в ходе которого будут выполнены пуски баллистических и крылатых ракет, - заявили в ведомстве.

У многих возник вопрос: не могут ли на Западе посчитать ракетные пуски видом агрессии. Все-таки время сейчас, с учетом Украины, неспокойное. Но в Кремле заметили, что все предупреждены заранее.

- Учения и учебные запуски баллистических ракет - это достаточно регулярный тренировочный процесс. Ему предшествует целая серия уведомлений различным странам по различным каналам, все это четко регулируется, и ни у кого это не вызывает никаких вопросов и опасений, - рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Журналисты спросили у представителя Кремля, не стоило ли перенести учения ядерной триады на потом.

- Дело в том, что сейчас идет целый ряд учений, и это те действия, которые абсолютно прозрачны и понятны для специалистов из других стран. Поэтому они не должны вызывать ни у кого обеспокоенности, - ответил Песков.

Москва и Вашингтон в 2010-м году заключили соглашение СНВ-3. Документ обязывает обе страны сообщать о своих учениях стратегических сил. Заранее известно, сколько пусков ракет будет сделано, из какого примерно места и куда они полетят. Минимум раз в год и Россия и США проверяет готовность ядерной триады, военные обеих стран не раз уже предупреждали друг друга.

В Минобороны добавили, что учения проводятся для проверки «органов управления, боевых расчетов пуска, экипажей боевых кораблей и стратегических ракетоносцев». Пуски ракет спланировали заранее.

Сейчас учения проходят почти во всех военных округах и родах войск. Те, кто выполнил свои задачи, возвращаются на постоянные базы.