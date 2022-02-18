Туркменский транзит: как поменяется жизнь в стране, где запрещены цветные авто, очереди за продуктами и коронавирус

За 15 лет правления Бердымухамедова все уверились, что он и Туркмения обручены друг с другом, и только смерть может разлучить их. Но все оказались не правы… Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Туркмения за 30 лет постсоветской эпохи обзавелась имиджем страны, где, как в Багдаде, все спокойно. Но причина тому не бесконечные запасы газа и высокий уровень жизни. После развала СССР Туркменистан стал одной из самых закрытых стран СНГ. О том, что на самом деле происходит в стране, мало кто знает.

Лишь изредка из-за железного занавеса, образовавшегося еще при Туркменбаши («глава туркмен», первый президент Туркмении Сапармурат Ниязов), поступали кадры официальной телехроники. Благодаря им мы узнали, что Гурбангулы Бердымухамедов (второй президент Туркмени, принявший почетное звание Аркадаг, то есть «Покровитель») любит гарцевать на лошади, бьет рекорды за рулем гоночного болида, поет песни о Каракуме под аплодисменты преданных поклонников таланта и даже сочиняет рэп вместе с внуком. За 15 лет правления Бердымухамедова все уверились, что он и Туркмения обручены друг с другом, и только смерть может разлучить их. Но все оказались не правы…

ВОЗРАСТ ПРОРОКА

11 февраля Аркадаг объявил о проведении досрочных выборов президента. И объяснил почему: «Надо дать дорогу к госуправлению молодым руководителям, воспитанным в духовной среде и в соответствии с высокими требованиями современности». К тому же, как скромно добавил Бердымухамедов, два года назад он достиг возраста пророка, то есть 63 лет (согласно Корану, пророк Мухаммед умер именно в этом возрасте, поэтому, достигнув этого рубежа, мусульмане стараются переосмыслить прожитое). Сам же Бердымухамедов пообещал, что Туркмению с преемником один на один не оставит, поэтому сохранит за собой кресло главы Халк Маслахаты (верхней палаты парламента).

ПОКРОВИТЕЛЯ СМЕНИТ ПРЕДВОДИТЕЛЬ

Вариантов, кто может стать преемником, немного. Собственно – один. Кандидатом предстоящие выборы на от правящей Демократической партии выдвинут единственный сын Бердымухамедова Сердар (по-туркменски «предводитель» - ред). Ему 40 лет, и он по закону достиг возраста, когда может претендовать на президентское кресло. Пока же он второй человек в стране, занимая пост вице-премьера. Должности премьер-министра в Туркмении нет, поскольку руководит кабмином президент.

Как отмечают эксперты, признаки транзита власти в стране начали появляться еще прошлой осенью. Тогда Сердар возглавил ключевой в стране нефтегазовый сектор. А в начале этого года он побывал с официальным визитом в Иране и Узбекистане, где передал послания от своего отца.

«ШЕЮ СВЕРНУ»

Политическая карьера Сердара развивается стремительной поступью ахалтекинского жеребца. Не успев закончить сельхозуниверситет, Бердымухамедов-младший заступил главным специалистом в Управление внешнеэкономических отношений Ассоциации пищевой промышленности Туркмении. По сообщениям с мест, к моменту смерти Ниязова клан Бердымухамедова контролировал пищевую промышленность Туркменистана, а лично Сердар - алкобизнес.

С приходом к власти Бердымухамедова-старшего, Сердар переквалифицировался в дипломаты. С 2008 года он был советником-посланником посольства в Москве, где параллельно закончил Дипакадемию МИД России. В 2011-м в течение двух лет работал советником в женевском постпредстве Туркмении в ООН. Знающие люди утверждают: Сердар - сторонник многовекторной политики, но в качестве главного стратегического партнера отдает предпочтение Москве, чем Анкаре.

В 2018-м Сердар назначен замглавы туркменского МИДа, а через год - главой Ахалского велаята (по сути – Ашхабадской области). Там он запомнился введением жесточайшей дисциплины. Работникам администрации было запрещено выходить в коридор, когда по нему шел Сердар. Во время рабочего дня всем предписывалось вести себя тихо. Опоздания, отгулы и мобильные телефоны оказались под запретом. А любимой фразой, которую приписывают Бердымухамедову-младшему, стала: «Шею сверну».

Через полгода Сердар возглавил Министерство промышленности, а в феврале 2021-го получил должность вице-премьера, которая была создана специально под него.

Сердар Бердымухамедов в марте должен стать преемником своего отца на посту президента. Фото: Александр Астафьев/POOL/ТАСС

ДВА КУЛЬТА ЛИЧНОСТИ

Аналитики полагают, что Сердар станет своего рода усовершенствованной версией своего отца. Гурбангулы Бердымухамедов в свое время стал достойным продолжателем дела Ниязова. Он не только сохранил наследие Туркменбаши, но и, по его примеру, создал свой собственный прижизненный культ личности.

За 15 лет правления Бердымухамедову удалось постепенно отойти от заветов «Рухнамы» («Книга души», написанная Ниязовым), в которой превозносилось величие туркменов, как единственных наследников основателей Парфянской империи и изобретателей колеса - огузов. Свято место духовной конституции Туркменистана быстро заняли книги самого Аркадага - о целебных свойствах чая, лошадях, коврах, спорте и музыкальных инструментах. Книгам президента туркмены поклоняются словно святыням, прикладываясь к ним и целуя.

Если Ниязов усеял Туркмению своими позолоченными статуями, то Бердымухамедов завесил ее коврами и собственными портретами, которые можно встретить даже в магазинах.

КОРОНАВИРУС ПОД ЗАПРЕТОМ

Несмотря на колоссальные запасы газа (3-е место в мире), уровень жизни туркменов оставляет желать лучшего. Несмотря на то, что достоверной информации из страны почти не поступают, ходят устойчивые слухи о серьезных продовольственных проблемах. Мол, люди меняют последнее, чтобы раздобыть хлеб, муку или яйца. А властям даже пришлось выпустить официальный запрет на то, чтобы собираться в очереди перед продуктовыми магазинами.

Что же касается того, как Туркмения прошла пандемию, то тут тоже судить сложно. Ведь решением Аркадага обсуждение темы коронавируса в Туркмении запрещено. По официальным данным, в стране не выявлено ни одного заболевшего. Вместе с тем граждане обязаны везде носить маски и только белого цвета (за черные грозит штраф порядка 2 тысяч рублей).

ЭПОХА МОГУЩЕСТВА И СЧАСТЬЯ

10 лет назад Бердымухамедов объявил в Туркмении «Эпоху могущества и счастья». Счастье по-туркменски состоит из множества запретов: запрет на казино, секс-шопы, детское питание, БАДы, энергетики, балет и оперу, цветные автомобили (опять же машины должны быть обязательно белого цвета, столь любимого президентов). На здания нельзя устанавливать кондиционеры, жестоко карается съемка правительственных зданий, тем более президентского дворца. В 2018 году к этому добавился запрет женщинам садиться за руль автомобиля: дескать, они чаще становятся виновницами ДТП.

После смерти Ниязова Туркменистан охватил массовый исход населения. Люди уезжали на заработки в ОАЭ, Турцию, Россию, некоторые сумели эмигрировать в Европу. Затем поток иссяк. Школьников перестали пускать на учебу даже в соседнюю Киргизию, объясняя это тем, что в стране расцвело недопустимое вольнодумство. А затем перестали выпускать за границу мужчин и женщин младше 40 лет.

Какие новые необычные запреты придумает Сердар Бердымухамедов и станет ли он потихоньку сворачивать культ личности своего отца? Это мы начнем узнавать только после 12 марта – именно на эту дату назначены новые президентские выборы в Туркмении.

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