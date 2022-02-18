Виктор Золотов присвоил досрочно очередные звания российским лыжникам

Олимпийскому чемпиону капитану Сергею Устюгову присвоено звание "майор" Фото: REUTERS

Директор Росгвардии генерал армии Виктор Золотов досрочно присвоил очередные воинские звания лыжникам-олимпийцам Росгвардии.

- Олимпийскому чемпиону капитану Сергею Устюгову присвоено звание "майор", а победительнице Олимпиады в Пекине старшему лейтенанту Татьяне Сориной - "капитан", - огласил приказ официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин.

В приказе указано, что олимпийцы награждаются "за выдающиеся спортивные заслуги и большой личный вклад в развитие спорта, позволившие обеспечить России мировое лидерство в лыжном виде спорта".

Напомним, 12 февраля офицер Росгвардии Татьяна Сорина завоевала золото в женской лыжной эстафете на XXIV Зимних Олимпийских играх. А уже на следующий день военнослужащий Росгвардии Сергей Устюгов вместе с лыжниками Александром Большуновым, Денисом Спицовым и Алексеем Червоткиным выиграл эстафету 4х10 и принес в копилку национальной сборной золотую медаль.

Татьяна Сорина завоевала золото в женской лыжной эстафете Фото: GLOBAL LOOK PRESS

СПРАВКА "КП"

Татьяна Сорина служит инструктором по спорту спортивной команды при управлении Уральского округа войск национальной гвардии России, является мастером спорта России международного класса по лыжным гонкам. В 2017 г. Сорина вошла в тридцатку самых сильных лыжниц мира и является постоянной участницей этапов Кубка мира.

Татьяна - серебряный призер Чемпионата мира 2021 года в эстафете и 5-кратная чемпионка России 2016-2021 гг.

Сергей Устюгов служит инструктором по спорту спортивной команды при управлении Уральского округа войск национальной гвардии России, заслуженный мастер спорта России по лыжным гонка, трехкратный чемпион мира среди молодежи, пятикратный чемпион мира среди юниоров, двукратный чемпион мира, победитель гонки Тур де Ски. Награжден в 2017 году медалью "За боевое содружество".