Путин проверит ракеты вместе с Лукашенко

В Кремле рассказали, что визит чисто деловой Фото: REUTERS

Александр Лукашенко прилетел в Москву на встречу с Владимиром Путиным. В Кремле рассказали, что визит чисто деловой. Заранее даже не было известно, будет какое-то общее заявление для прессы или нет. В итоге главы стран все же вышли к камерам.

Президент России отметил, что в прошлом году удалось наконец-то согласовать все 28 программ создания Союзного государства. Параллельно росла торговля: плюс 38% оборота до 35 млрд. долларов.

- Ну и конечно, поговорим о региональной ситуации, оценим, как идёт военное сотрудничество – сейчас активная фаза военных учений. Завтра вместе даже поучаствуем в одном из серьезных мероприятий в этом комплексе военного сотрудничеств, - заметил Путин.

Речь явно об учениях стратегических сил. В Минобороны рассказали, что президент проверит готовность нашей ядерной триады.

- Нам надо, очень важно сейчас, в начале года, настроиться таким образом, чтобы противостоять всякому давлению экономическому как против вас, так и против нас, нам сложнее с этими санкциями, - ответил Лукашенко, добавив, что «удушить они нас не смогут».