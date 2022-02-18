Перед смертью купил одежду: Следственный комитет просит граждан опознать мужчину, тело которого нашли в лесу под Подольском

Следствие обращается ко всем, кто располагает информацией о личности мужчины или об обстоятельствах его исчезновения и убийства Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Московской области расследуют убийство мужчины, тело которого было обнаружено в лесу под Подольском в августе 2021 года. По данным kp.ru, неизвестный был убит ударом ножа. Однако следствию до сих пор не удалось установить его личность - среди заявлений об исчезновении людей похожего по описанию не нашлось.

Тело убитого грибники нашли в лесу

Итак, важная информация:

- Тело убитого грибники нашли в лесу около СНТ «Лучинское-2» поселения Лаговское городского округа Подольск.

- Предположительно, мужчина был убит (следовательно, перестал выходить на связь) в мае-июне 2021 года.

- У убитого обнаружен чек из магазина Cropp. (На жертве - одежда той же марки). Установлено, что покупка была совершена 10 мая прошлого года в магазине Cropp на территории ТЦ «Вегас» в Ленинском районе Подмосковья.

- К моменту обнаружения тела череп убитого был уже скелетирован, поэтому внешний облик мужчины смогли восстановить лишь с помощью специальных программ.

- По словам специалистов, это мужчина европеоидного типа.

- Предполагаемый возраст - от 19,5 до 37 лет.

- Рост - от 160 до 177 сантиметров.

К моменту обнаружения тела череп убитого был уже скелетирован, поэтому внешний облик мужчины смогли восстановить лишь с помощью специальных программ

- Из особых примет: на 2 и 3 зубах верхней челюсти слева установлены коронки из белого металла, на 4 зубе верхней челюсти слева - коронка из желтого металла, на 1-6 и 1, 2 зубах верхней челюсти справа коронка из белого металла, на 5 зубе верхней челюсти справа - коронка из желтого металла.

- Одежда: трусы темно-синие, кроссовки черные (Cropp) 42 размера, джинсы синие (Cropp) на черном ремне 2 размера, куртка из синтетической ткани на молнии синего цвета, футболка зеленого цвета Ostin studio.

Следствие обращается ко всем, кто располагает информацией о личности мужчины или об обстоятельствах его исчезновения и убийства. Вы можете обратиться в ГСУ Следственного комитета РФ по Московской области или по номеру телефона 8-926-052-72-90.