Еще заразнее и чаще поражает легкие: что известно про новый подвариант «короны» - «стелс-омикрон»

Японские ученые из различных университетов по всей стране объединили усилия в изучении подвида «омикрона» под номером BA.2 Фото: REUTERS

Волна «омикрона» в нынешней его разновидности может быть не последней в текущей пандемии коронавирусной инфекции. Японские ученые из различных университетов по всей стране объединили усилия в изучении подвида «омикрона» под номером BA.2, получившего неофициальное название «стелс» за способность оставаться невидимым для иммунитета. Внимание на «номер второй» обращают ученые во всем мире, поскольку он развивает мутации, которые делают его еще более совершенной машиной для заражения, чем его старший вариант «омикрон» ВА.1, тот, что наиболее распространен сейчас на планете.

Как же вариант «стелс» собирается обойти и вытеснить своего старшего собрата под номером 1?

Исследования активности подвида «омикрона» ВА.2 проводились в лабораторных условиях, в пробирке, в том числе на млекопитающих – хомячках, а также на основе изучения статистических данных и моделирования эпидемической динамики и не могут со стопроцентной точностью переноситься на живую популяцию. Однако данные, полученные в Японии, весьма любопытные и, похоже, идут в разрез с теорией некоторых ученых о том, что коронавирус уже достиг той стадии своего развития, когда дальше его опасность для людей пойдет на убыль.

Оказалось, что ВА.2 способен:

- в 1,4 раза эффективнее воспроизводить себя, чем предыдущий «омикрон» ВА.1;

- иммунитет после вакцины не так эффективен против ВА.2, как против ВА.1;

- ВА.2 развил 28 новых мутаций по сравнению с вариантом «омикрона» ВА.1;

- ВА.2 быстрее проникает в клетки организма через эпителий слизистых верхних дыхательных путей;

- эксперименты на хомячках показали, что вероятность заражения при контакте с болеющим ВА.2 на 33% выше, чем при ВА.1;

- те же испытания на животных подтвердили, что вирусная нагрузка в легких при ВA.2 в девять раз выше, чем при ВА.1, и инфекция дает более выраженные повреждения альвеол.

КОМПЕТЕНТНО

Микробиолог Ирина Якутенко: "Не факт, что вирусу вообще выгодно слабеть"

Молекулярный биолог и популяризатор науки Ирина Якутенко в одном из выступлений на своем видео-канале в интернете также оспорила утверждение, что вирусы в ходе своей эволюции обязательно становятся менее патогенными (опасными для здоровья), но зато более заразными.

Теория о том, что вирусу выгодно распространяться и заражать как можно больше людей и при этом совсем не выгодно убивать своих хозяев, дает слишком упрощенное представление об эволюции вирусов, считает Якутенко.

Классический пример в пользу теории о том, что вирусы со временем становятся менее патогенными, – история о том, как в Австралии хотели отрегулировать число завезенных когда-то на континент кроликов при помощи заражениях их вирусным миксоматозом. И действительно, поначалу популяция кроликов резко сокращалась, но уже через некоторое время, как стало казать, вирус перестал иметь на кроликов такое смертельное действие, как раньше.

Что же произошло? На самом деле, это не вирус ослаб, а организм кроликов приспособился к инфекции, считает эксперт. Кролики научились вырабатывать эффективные антитела к миксоматозу и передали их новым поколениям.

Однако и вирус не остался в долгу. Он научился обходить антитела и даже подавлять иммунную систему кроликов.

В случае же с коронавирусом большинство людей заражают других еще до того, как у них проявятся симптомы болезни или в первую пару дней после того, как симптомы проявились, говорит Ирина Якутенко. В недавних публикациях в СМИ также приводятся ссылки на исследования американских ученых из школы общественного здоровья в городе Йель, в которых подтверждается предположение о том, что «омикрон» наиболее заразен в первые три дня с момента развития заболевания и выходит из организма через 7 – 9 дней.

Так что, если спустя три недели после того, как человек заразился, его здоровье сильно ухудшится, то вирус уже выполнил к тому времени свою эволюционную задачу, уже передался другим, и поэтому логика о том, что коронавирусу «выгодно» ослабевать и становиться менее опасным для человека здесь не работает.

К тому же, отмечает ученая, корь, оспа и полиомиелит сосуществовали с людьми тысячелетиями до того, как их удалось практически искоренить при помощи активной вакцинации в числе прочих мер по безопасности и предотвращению распространения и никакого ослабления патогенности за все это время не наблюдалось.

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