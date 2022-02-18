Копим на гоночную машинку?

Фото: Shutterstock

В последние дни страницы прессы в разных вариациях облетела невеселая для детей и их родителей новость: игрушки подорожают. А дальше возникают самые разные цифры: 50%, 30%, 10%. В любом случае для потребительского кошелька все это невесело. Редакция «КП» разбирается, что же происходит и чего ждать мамам и папам перед походом в магазин игрушек.

Спойлер: пока очень многое непонятно. Минпромторг предложил ввести обязательную маркировку для игрушек и товаров для творчества. Для этого он направил обращение в Ассоциацию предприятий индустрии детских товаров (АИДТ). Эксперимент по маркировке может начаться уже с 1 июня. Надо сказать, что перед тем как вводить систему маркировки для какой-то группы товаров эксперимент проводится всегда. Таков протокол. Поэтому эксперимент по маркировке, скорее не эксперимент, а процедура с заведомо известным результатом. Еще не бывало такого, чтобы после эксперимента маркировку не вводили. Так произошло с алкоголем, табаком, одеждой. Так будет и с игрушками. Маркировка уже охватывает 12% несырьевого ВВП страны.

Но, повторяем, многое еще не очень понятно. Во-первых, не определен точный перечень игрушек, которые будут маркировать. Перечень, который Минпромторг прислал в АИДТ пока непубличный. Сначала в прессу просочились сведения о том, что обязательную маркировку предлагается ввести на некоторые виды игрушек и товаров для творчества. В частности, на краски, пластилин, смеси для лепки. Но потом перечень товаров, попавший в СМИ расширился. Конструкторы, модели для сборки, головоломки, оружие, электронные игры с экранами куклы и фигурки людей и животных, настольные игры, самокаты, игрушечные гоночные автомобили и даже детская мебель. Сходу даже трудно вообразить, что в это перечень не попало.

Минпромторг, ссылаясь на данные АИДТ, утверждает, что «объем контрафакта в сегменте лицензионных детских игрушек, в частности с использованием анимационных образов, в 2021 году превысил 43%». А представители АИДТ, в свою очередь уточняют, что «доля поддельных товаров действительно высока, но лишь в 4–5 из 215 категорий детской продукции. В основном это куклы, настольные игры, конструкторы и машинки». Понятно, что продавцы и поставщики тоже через СМИ начали объясняться.

Представитель одной из крупнейших сетей по продаже товаров для творчества отметил, что на этом рынке почти нет контрабанды и контрафакта. Генеральный директор старейшего в России производства игр заявляет, что в России не подделывают ни настольные игры, ни модели для сборки.

Понятно, что «обелить» рынок – дело благое. Вот обувной рынок обелился на 35% с внедрением маркировки – об этом свидетельствуют данные касс. Легальный оборот меховых изделий после введения маркировки оказался в 10 раз больше, чем считалось до этого. Но описать обувь или шубу – это одно. Детализировать требования к игрушкам гораздо сложнее.

«Если установленные требования к маркировке будут четкими, понятными и прозрачными, если для каждого вида игрушек будут прописаны свои требования, которые будут однозначными, без возможности трактовок и интерпретаций, то тогда, действительно это уменьшит объем контрафакта на рынке, – рассказывает руководитель направления сертификации игрушек и товаров для детей и подростков компании ГК «Серконс» Анна Ткачук. – Но самое главное, четкая классификация игрушек поможет уже на уровне производства и выпуска в обращения проводить корректную идентификацию. То есть производитель будет понимать, как именно классифицируется его товар. Это позволит избежать ошибок при таможенном оформлении и при последующих поставках товара на рынок».

Так что же будет с ценами? Подведем итоги.

Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ), которая является оператором системы маркировки «Честный знак» утверждает, что заявления о неизбежном подорожании «преждевременны и не подкреплены расчетами, поэтому выглядят как манипуляции общественным мнением».

Президент АИДТ Антонина Цицулина считает, что введение маркировки приведёт к росту цен в среднем на 10%. Директор по развитию сети магазинов «Леонардо» Борис Куц объясняет, что для отслеживания маркированных товаров необходимо на всех этапах сканировать код, что каждый раз добавляет 5-10 рублей к стоимости. Для дорогих товаров такая наценка несущественна, но заметна в случае – недорогих игрушек и школьных товаров. Он считает, что дешёвые товары подорожают на 30-50%, и в итоге от них придётся отказаться. Аналогичные опасения у директора фабрики кукол «Весна» Ольги Доротюк. Ну и, по всей вероятности, проблемы возникнут у мелких дистрибьютеров, которые не утруждают себя электронной документацией. Ну, а окончательную правду о подорожании мы узнаем у прилавков магазинов и, конечно, на кассе.