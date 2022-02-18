Настоящему ковбою повод ни к чему! Американцы собираются вводить антироссийские санкции, «не дожидаясь вторжения» на Украину

Поняв, что март уж близится, а обещанного Западом российского вторжения все нет, группа американских сенаторов-республиканцев предложила ввести санкции, не дожидаясь вторжения. Фото: Shutterstock

Поняв, что март уж близится, а обещанного Западом российского вторжения все нет, группа американских сенаторов-республиканцев предложила ввести санкции, «не дожидаясь вторжения». Законопроект получил смешное название «Акт о том, чтобы не уступить ни пяди европейской территории». По-английски это звучит как Never Yielding Europe's Territory Act. То есть по первым буквам получается Акт NYET — прочитайте это «nyet» и получите знакомое русское «нет». Это они типа так подшутили.

Проект предполагает блокировку активов проштрафившихся граждан и организаций в американской юрисдикции и запрет таким гражданам на въезд в США. А самим американцам (людям и фирмам) запрещается ведение всяческих дел с теми, на кого наложены санкции.

В принципе этот набор был готов еще в январе — так называемый «пакета Менендеса», напоминает РБК, но отличие новых мер в том, что их решили ввести, не дожидаясь повода. Оно и понятно — настоящему ковбою ни к чему не только поводья, но и поводы.

- Этот набор санкций, даже если и будет принят ничем нам не грозит, - сказал kp.ru зампредседателя комитета Госдумы РФ по экономической политике экономический обозреватель «Радио КП» Михаил Делягин. - Сугубо пропагандистский шаг, очередной публичный выпад в сторону России, на который никто особого внимания не обратит. Особо забавляют санкции против физлиц, которые участвуют в каких-то якобы кибератаках при том, что американцы по всему миру похищают российских программистов и сажают их в тюрьму по самым вздорным обвинениям. Они против нас уже развязали террор, а теперь решили добавить еще и санкции. Санкции в отношении операторов «Северного потока-2» - это вообще не против России или Газпрома, а против Германии. Потому что все инвестиции Газпрома уже окупились за счет удорожания газа.

Тем не менее считает эксперт, оставлять такие выпады без ответа не стоит.

- Вот посмотрите, что творится на Олимпиаде, - продолжил Делягин. - Нам запретили демонстрировать свою символику. В ответ на это надо было запретить демонстрацию олимпийской символики на территории России, за исключением олимпиек 70-х годов. Запретить любой западной фирме, которая спонсирует олимпийские игры, демонстрировать свою рекламу у нас в стране. Какой-то конкретный политик что-то лает в нашу сторону — очень хорошо. Но этот политик спонсируется определенными компаниями. Вот он один раз облаял — 5 лет после этого все компании, которые перечислили ему хотя бы один цент — а это прослеживается, такие данные открыты, - лишаются возможности любой работы в России или с российскими юрлицами в течение 5 лет. Может быть, с какими-то исключениями, но их должно утверждать правительство РФ. А еще есть вопрос к Роспотребнадзору. Почему у нас американские компании систематически травят граждан России продуктами, разрушающими здоровье? Например, напитками излишне газированными и с избыточным содержанием сахара? Почему это разрешено в России? Ну хотя бы обложите это конскими (в смысле крупными — ред.) акцизами, чтобы выгоднее было покупать безопасные напитки типа «Буратино» или кваса…

ПРОТИВ КОГО НОВЫЕ АМЕРИКАНСКИЕ САНКЦИИ

- Против 15 или более представителей Вооруженных сил России, ответственных за военные операции в Донбассе или Крыму, наращивание войск вдоль границы с Украиной после 1 октября или другие военные операции, нарушившие суверенитет и территориальную целостность Украины (в законопроекте не дается определение, что значит «вдоль» или «возле» границы с Украиной).

- Против швейцарской компании — оператора проекта «Северный поток-2» Nord Stream 2 AG или другой подобной компании, а также их топ-менеджеров, если правительство Германии разрешит сертифицировать газопровод.

- Против не менее чем 15 неамериканских лиц (физических или юридических), которые после 1 октября 2021 года «под руководством или по указанию правительства России или его неофициальных представителей» были вовлечены в деятельность, дестабилизирующую Украину, или в кибератаки на украинские правительственные сайты или критическую инфраструктуру.

- Против 11 банков и других финансовых структур (ВТБ, ВЭБ.РФ, РФПИ, Альфа-банк, Сбербанк, Газпромбанк, Московский кредитный банк, Россельхозбанк, «Открытие», Совкомбанк, Транскапиталбанк), если они сознательно участвовали в транзакциях в интересах российских военных, ответственных за операции в Донбассе или Крыму или наращивание войск возле украинских границ после 1 декабря 2021 года.