Экспертный совет «Единой России» внесет в Госдуму пакет социально значимых проектов

Экспертный совет «Единой России» по законотворческой деятельности одобрил две социально значимые законодательные инициативы партии — о запрете высаживать из общественного транспорта инвалидов I группы без сопровождающего лица и об оказании бесплатной юридической помощи инвалидам I и II группы по вопросам обеспечения «доступной среды». Автором обеих стал зампредседателя комитета Госдумы по труду, координатор партпроекта «Единой России» «Единая страна — доступная среда» Михаил Терентьев.

Первый законопроект распространяет ранее установленный по инициативе партии запрет на высадку из общественного транспорта детей, не оплативших проезд, на инвалидов I группы, которые едут также без сопровождения.

Как отмечает автор инициативы, значительная часть инвалидов не могут перемещаться самостоятельно. Однако в том случае, когда они оказываются одни в транспорте, без возможности приобрести билет или не имея при себе социальной карты или социального проездного, их вынуждают покинуть общественный транспорт и оставляют одних на улице. Законопроект «Единой России» позволит устранить эту несправедливость.

Вторая законодательная инициатива касается правового сопровождения вопросов, связанных с созданием доступной среды — установкой подъемников, пандусов, специальных перил. Сейчас бесплатная юридическая помощь оказывается инвалидам I и II групп только по вопросам медико-социальной экспертизы и реабилитации. В отсутствие юридического образования инвалидам зачастую сложно самостоятельно отстаивать свои права и получать необходимые для комфортной жизни условия. Законопроект «Единой России» расширит основания для получения бесплатной юридической помощи.