Глава ДНР объявил массовую эвакуацию жителей

Глава ДНР Денис Пушилин выступил с экстренным обращением к гражданам республики. Фото: Youtube

Денис Пушилин выступил с экстренным заявлением, в котором объявил о массовой эвакуации мирных жителей. По словам главы ДНР, Донецк ежедневно фиксирует наращивание Украиной количества военнослужащих и летального вооружения, в том числе реактивных систем залпового огня «Смерч», «Ураган», реактивных комплектов NLAW, а также «Джавелинов» и «Стингеров» по всей линии соприкосновения.

- Сегодня их орудия нацелены на мирных граждан, на нас и наших детей.

Вооруженные силы противника находятся в боевых порядках и готовы к силовому захвату Донбасса, - подчеркнул Пушилин. - Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти в наступление, реализовать план вторжения на территорию Донецкой и Луганской Народных Республик.

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: REUTERS

Глава ДНР заверил, что Вооруженные силы республики готовы защитить гражданское население и инфраструктуру. Однако осколки снарядов не выбирают между военными и мирными.

- С сегодняшнего дня, 18 февраля, организован массовый централизованный выезд населения в Российскую Федерацию. В первую очередь эвакуации подлежат женщины, дети и люди пожилого возраста, - объявил Денис Пушилин. - Убедительная просьба: прислушаться и принять правильное решение. Временный выезд сохранит жизнь и здоровье вам и вашим близким.

Глава ДНР пояснил, что, по договоренности с руководством Российской Федерации, в Ростовской области готовы места приема и размещения граждан. Эвакуированные будут обеспечены всем необходимым. Для быстрого перехода на пунктах пропуска созданы все условия.

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