Владимир Жарихин: Мы должны будем принять сотни тысяч людей из Донбасса

Руководитель Института стран СНГ Жарихин заявил, что эвакуация людей из Донбасса приведет к эскалации конфликта Фото: Михаил ФРОЛОВ

Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что в связи с опасной ситуацией в Донбассе (в том числе, попыткой диверсии на одном из химпредприятий и массовыми обстрелами), начиная с 18 февраля начинается организованный выезд населения, в первую очередь женщин и детей, на территорию России.

«КП» обратилась за комментарием к заместителю руководителя Института стран СНГ Владимиру Жарихину.

- Руководитель Донецкой Народной Республики решился на эвакуацию мирных граждан в РФ. Что это означает?

- На такой экстраординарный шаг об эвакуации жителей в Россию лидер ДНР не решился бы, если бы не имел определенных сведений о конкретных намерениях противной стороны.

- Каких сведений - о начале наступления на Донбасс украинских сил?

- Ну, оно пока не началось. Но сведения о том, что такой приказ будет отдан — они у руководства ДНР, очевидно, есть.

- Западные СМИ утверждали, что Россия нападет на Украину 15-16 февраля. Но выходит, что это Украина нападет на Донбасс в ближайшие февральские дни?

- Да, на Западе предрекали нападение со стороны России. Но этого как не было - так и нет. Мы то видели и ждали наступления со стороны Украины, которое, конечно, будет объявлено агрессией со стороны России. Вот это они и делают.

- Что последует за объявление Пушилиным массовой эвакуации?

- После этого будут бои. И ответные действия по полному освобождению территории Донецкой и Луганской областей

- Это произойдет в ближайшие сутки? Двое-трое?

- Видимо, так. Это зависит от развития ситуации. С нашей стороны первичных действий не будет. Главный начальник из-за океана, кажется, скомандовал о начале акции 20-го февраля. Либо в воскресенье, либо в ночь на понедельник.

- Сколько людей должна сейчас будет принять Россия?

- Мы должны будем принять сотни тысяч людей. Это будут женщины и дети, в основном. Мужчинам то не предложена эвакуация. Люди старших возрастов вряд ли захотят перемещаться.

- Это - гуманитарная катастрофа?

- Это не гуманитарная катастрофа — если это временное перемещение. После отвода российских частей от границы, о чем было объявлено — могли остаться оборудованные места, временные лагеря, где можно разместить людей.

- Россию уже спровоцировали на военный ответ?

- Пока - нет. Провокация с нападением на химпредприятие - это еще не провокация, которая предполагает широкомасштабное ведение ответных военных действий.

- Мы спасаем мирное население Донбасса от возможных последствий возможной массированной атаки, в том числе, химической?

- Думаю, это так.

- Превентивные действия Донецка не чрезмерны?

- Полагаю, эти действия согласованы с Россией. С ее центральной властью, а также с властями тех регионов, куда будут выводиться люди. Определенное согласование и оценка возможностей наверняка есть. В чистое поле людей не выведут.

- Значит ли это все, что наши части готовы войти на Донбасс уже сейчас?

- Наши части готовы к активным действиям в случае прямого наступления на Донецк или Луганск. Но я считаю, что задержание украинских диверсантов на химпредприятии еще не является достаточным основанием, чтобы в ответ сразу начать широкое контрнаступление.

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