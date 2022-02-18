«Еще по 0,43 пивка?»: производители в России уменьшают размер упаковки, чтобы не повышать цены

Еда мельчает на глазах: продукта в таре становится все меньше, зато стоимость одного пакета или бутылки остается прежней Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

- Хотел приготовить свиную рульку в пиве. Купил, не глядя, две бутылки темного. И оказался у меня не литр пива, а 0,86 литра, - жалуется коллега.

У дам — свои проблемы. Покупая крем для лица, баночку теперь надо обязательно переворачивать и смотреть, где там дно. Это такая хитрость. Дно где-то в середине баночки. Сама так недавно попалась. Купила по вменяемой цене баночку, которая выглядела как 100 мл, — а там оказалось 45 мл.

У этого явления даже есть название — даунсайзинг, или шринкфляция. Это когда цена продукта остается той же, а вес чуть-чуть, на почти незаметные 5-10 гр, уменьшается. Что позволяет производителю создавать иллюзию, что цены у него не выросли. Хотя на самом деле продукция, в расчете не на упаковку, а на грамм или килограмм, подорожала.

В России о шринкфляции впервые заговорили в кризис 2008-2010 годов. Но тогда это были скорее единичные случаи. Сейчас - практически массовые. У некоторых производителей дело пошло уже на второй круг. Плитка известного шоколада несколько лет назад уже «похудела» со стандартных 100 г до 85 г. Теперь еще новшество — 82 г. Объем растворимого кофе уже снижался со 100 г до 95 г. Недавно 95 г превратились в 85 г. И усыхающее на глазах пиво — теперь 0,43 л.

По оценкам, за последние шесть-семь лет, содержимое упаковок уменьшилось на 7-20%. Особенно это заметно по продуктам. Открываю холодильник — а ведь и правда. Пачка масла - 180 г, молоко — 0,93 литра, сметана -315 г, сгущенка -380 г, томатная паста — 270 г. Пару упаковок со стандартными круглыми числами тоже нашла. Но они, скажем так, из магазина, который не совсем эконом-класса и не очень пытается сдерживать цены.

Производители оправдываются тем, что издержки у них растут, а ценовую доступность надо как-то сохранять. Тем более, что налететь сейчас можно не только на недовольство покупателей, но и, например, на проверки Федеральной антимонопольной службы. Экспериментировать с рецептурой, удешевляя ингредиенты, производители известных брендов не рискуют (во всяком случае, они так утверждают). Идут более невинным путем — незаметным образом уменьшают количество продукта. Формально это не нарушение — на упаковке объем продукта честно указан. А то что многие покупатели выбирают привычный товар по инерции — ну, не надо терять бдительность и осознанность.

Значит, не зря многим кажется, что продуктовая инфляция на самом деле выше, чем сообщает о том Росстат? И к официальным темпам роста цен надо прибавить те самые проценты ужимания упаковки? Нет, хотя бы здесь нас не дурят: Росстат сравнивает цены за граммы и литры. Другое дело, что покупатель, внезапно обнаруживший, что купил пива меньше, чем предполагал, конечно, будет чувствовать себя обманутым.

В интернете уже вспоминают советские времена, когда все, включая объем упаковки, регулировалось ГОСТами. Может, надо к этому вернуться?

- Единственный адекватный способ решить проблему — указывать в магазине две цены: за упаковку и за килограмм или литр, - считает председатель правления Ассоциации экспертов рынка ритейла Андрей Карпов. - Это упростит жизнь потребителя, которому легче будет сравнивать цены на аналогичные товары. Регулировать же объемы упаковок… Зачем? Все-таки сейчас ассортимент в магазинах значительно отличается от советских времен. Некоторые производители выпускают товары в очень разной расфасовке — в расчете на различные категории покупателей. Что им, запретить это? Да и потребители все-таки становятся более грамотными. И это правильно, потому что важно принимать во внимание не только на цену и привычный вид упаковки, но и много чего еще — срок годности продукта, состав...

А КАК У НИХ

Шринкинфляция - придумка американская. Появилось это явление в 70-е годы, когда в США наблюдался экономический спад и рост цен. Вот производители и придумали, как плавно приучить потребителей к ускорившейся инфляции.

В странах Европы к тем же ухищрениям стали прибегать в кризис 2007-2008 года. А в Великобритании — когда было объявлено, что страна собирается выходить из ЕС, и ряд импортных товаров подорожали.

При низкой инфляции и стабильных доходах населения так развлекаться и отпугивать тех покупателей, которые все-таки изучают этикетки внимательно, производителям не с руки.