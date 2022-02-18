Путин после переговоров с Лукашенко рассказал, как пережил "вторжение на Украину"

Президент России Владимир Путин. Фото: REUTERS

В Москве прошли переговоры белорусского лидера Александра Лукашенко и Владимира Путина. Президент союзной страны согласился сдать ПЦР-тест у нас, поэтому смог общаться без огромной дистанции и длинного овального стола. В конце встречи политики вышли к журналистам, чтобы ответить на вопросы.

ОЧЕРЕДНОЙ ВБРОС

У главы нашего государства спросили, как он «пережил вторжение на Украину», которое Американцы обещали на 16 февраля.

- Я не обращал просто на это внимание. Вбросов очень много, постоянно реагировать на них себе дороже. Мы делаем то, что считаем нужным, и будем так поступать дальше. Конечно, смотрим, что в мире происходит, вокруг нас, но мы имеем четкие и понятные ориентиры, соответствующие интересам российского народа и российского государства, - ответил Путин.

ЗАТОРМОЗИТЬ РАЗВИТИЕ

Президенты рассказали и свое мнение о санкциях, которые Запад вводит против России и Белоруссии.

- Есть какой-то повод сегодня, допустим, связанный с событиями на Украине, или нет такого повода, он будет найден. Потому что цель в другом. Цель – затормозить развитие России и Белоруссии. Вот преследуя эту цель, всегда будет найден повод, чтобы ввести те или иные ограничения нелегитимные. И это ни что иное как недобросовестная конкуренция, - объяснил глава страны, добавив, что однажды «нарыв прорвется» и принятые санкции пойдут только во вред тем, кто их принимал.

Путин сообщил, что Россия и Белоруссия дальше будут «укрепляться изнутри», чтобы противостоять внешнему воздействию. Союзное государство будет помогать само себе.

Александр Лукашенко и Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров. Фото: REUTERS

ВСЕ НА ЗАМОК НЕ ЗАКРОЕШЬ

Президенты поделились деталями переговоров по интеграции России и Белоруссии. По словам нашего лидера, больше всего «продвижений» в логистической отрасли, кредитной сфере и общем оборонном пространстве. После того, как Европа закрыла границы для белорусских товаров, весь экспорт пошел через Россию.

- Мир большой, все на замок не закроешь, - пошутил Путин.

Лукашенко ответил, что идет работа и над объединенным рынком газа. Еще политик рассказал о строительстве нового порта под Петербургом – через него пойдут белорусские товары в обход Прибалтики и Польши.

УКРАИНА НАРУШАЕТ ПРАВА ЧЕЛОВЕКА

Путин отдельно заметил, что учения двух армий, которые сейчас идут на территории Белоруссии, «носят оборонительный характер». Хотя на востоке Украины обстановка остается непростой.

- В целом на Украине массово и систематически нарушаются права человека, на законодательном уровне закрепляется дискриминация русскоязычного населения. Восстановление мира на Украине возможно через выполнение минских договоренностей. Все, что нужно сделать Киеву: сесть за стол переговоров с представителями Донецка и согласовать меры по завершению конфликта, - объяснил президент России.

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