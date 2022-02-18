«Телефонный спам»: Стало известно, кто чаще всего достает россиян нежелательными звонками

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«Тинькофф» изучил статистику нежелательных звонков, на которые за последние восемь месяцев ответил защитник Олег - умный телефонный секретарь, число пользователей которого выросло до миллиона человек. Его может подключить любой житель страны - вне зависимости от сотового оператора. С июня прошлого года Олег принял почти 45 млн звонков вместо абонентов.

Как выяснилось в результате исследования, каждый пятый звонок, на который отвечал телефонный секретарь, был звонок спамера или мошенника. А самые частые спам-звонки поступали из сервисов микрозаймов и медицинских центров (подробнее - см. «Только цифры»).

- Как показывает статистика, частотность и тематика нежелательных звонков напрямую зависит от сезонности. Например, накануне новогодних праздников в первую пятерку популярных спам-сценариев вышли звонки от застройщиков с предложением рассмотреть оформление квартиры, а также от роботов-автоинформаторов, сообщающих о новогодних скидках на те или иные товары и услуги. В то же время звонки из микрофинансовых организаций и медицинских центров регулярно оказываются в первой тройке самых частых спам-сценариев, - говорится в официальном сообщении банка «Тинькофф».

Примечательно, что большая часть всех принятых Олегом спам-вызовов — звонки роботов (76%). Из них половина полностью автоматизированы и проходят без участия человека, еще 12% - от роботов-дозвонщиков, которые после снятия трубки переключают на оператора и 14% - от роботов, которые имитируют речь и поведение реального человека.

Помимо ответа на спам-звонки, одно из главных удобств телефонного секретаря - он умеет также принимать звонки от обычных пользователей, расшифровывать разговор в текст и присылать эту расшифровку абоненту. К примеру, если вам не смог дозвониться ваш знакомый, он может оставить сообщение Олегу и тот передаст его.

Напомним, подключить умного телефонного секретаря можно несколькими способами: через мессенджеры Telegram (бота @OlegOtvetBot), «Вконтакте», а также в мобильном приложении Тинькофф.

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