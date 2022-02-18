Николай Расторгуев о пандемии: «Это огромный финансовый удар»

Накануне 65-летия артист встретился с журналистами Фото: Мария РЕМИЗОВА

Бессменный лидер «Любэ» Николай Расторгуев в честь своего 65-летнего юбилея подготовил личный сборник песен «Своё».

- Этот очередной сборник не совсем обычный - я лично составил список песен для вас… и для себя, - рассказал Николай Расторгуев. - Мне на днях исполнится 65 лет - мягко говоря, возраст солидный. В такие дни принято «подводить итоги» - вспоминать прожитые годы, делиться советами и высказывать нравоучения молодому поколению. Но ничего подобного я делать не буду – я хочу поделиться песнями.

Вы думаете, что всё про меня знаете - из «Википедии», из публикаций в прессе, в том числе «жёлтой», из комментариев к сомнительным постам. Но, уверяю вас, эта информация далеко не всегда соответствует действительности. Хочу вам дать подсказку – всегда существуют косвенные признаки, по которым можно больше узнать о человеке, почувствовать его. В моём случае, это песни, исполненные за эти годы, годы существования «Любэ».

Почему я назвал выбор песен «не совсем обычным»? Да потому, что в сборнике отсутствуют «традиционные» хиты группы! Зато здесь есть лирика, к которой я, признаюсь, всегда был неравнодушен, и в которой есть неотъемлемая часть меня.

И ещё один подарок к юбилею Расторгуева - концерты группы «Любэ», которые отгремят в Москве 22 и 23 февраля в Crocus City Hall, а также 26 февраля, в Санкт-Петербурге – БКЗ «Октябрьский».

Кстати, концерты в Крокусе пройдут при участии Московского Молодёжного Симфонического оркестра имени М. М. Ипполитова-Иванова.

Наверное, концертам юбиляр рад больше всего. Из-за пандемии у артистов сейчас не так много работы, каждая встреча со зрителем на вес золота. Об этом певец рассказал на пресс-конференции в «МИЦ» «Известия».

- Как нас изменила пандемия? Мы стали злее толще и ленивее, - шутит в беседе с kp.ru Расторгуев. - На всех она повлияла в отрицательную сторону. Потому что мы не ощущаем себя вне работы. У нас такая профессия, что мы привыкли все время быть в движении, куда-то ехать. Для меня пять дней на одном месте - это слишком много.

Поэтому, когда я дома очень долго, значит, что-то не так. Надо куда-то ехать, куда-то валить. У меня карьера длится с 78 года и я настолько привык к гастролям, что это часть меня, это моя жизнь. Все эти перелёты, аэропорты я терпеть не могу. Концерт - это не очень тяжело. А перелёты и переезды - самая муторная часть нашей работы. А все остальное только в радость: зрительный зал, от которого всегда чувствуешь благожелательность и любовь. Выходишь на сцену и все трудности забываешь. Если ты любишь свою работу, это уже не работа, это жизнь.

Сейчас нам всем надо запастись терпением. Мы ничего не можем поделать с пандемией, это нужно просто принять и с этим жить. Надеюсь, к весне ослабят удавку и будет больше работы. У всех моих коллег сейчас такие трудности. Шоу-бизнес всегда был на подножном корму, дотаций у нас никогда не было. Поэтому отсутствие концертов - это очень сильный не только моральный, но и финансовый удар для всех. Но будем надеяться, что все вернётся на круги своя, - сказал kp.ru лидер «Любэ».