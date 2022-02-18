Путин поручил заплатить донецким беженцам по 10 тысяч рублей

Президент России Владимир Путин. Фото: REUTERS

После того как главы ЛНР и ДНР объявили эвакуацию жителей в Ростовскую область, Путин поручил МЧС помочь местным властям с приемом беженцев.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что российский лидер уже переговорил с врио главы МЧС Александром Чуприяном и поручил ему как можно скорее вылететь в Ростовскую область. Там министру предстоит на месте заняться организацией лагерей для беженцев с Донбасса.

Людям надо будет не обеспечить не только крышу над головой, но и питание, медицинскую помощь.

Кроме этого, Путин уже поручил правительству гарантировать выплату 10 тысяч рублей каждому, кто сейчас вынужденно приедет в Россию с Донбасса.

В Кремле добавили, что губернатор Ростовской области Василий Голубев попросил президента помочь с приемом беженцев. Регион оказался не готов к наплыву людей.

Тем временем, 18 февраля, руководство Донецкой и Луганской народных республик сообщили, что Украина в ближайшее время планирует наступление. Из-за этого и объявлена эвакуация. Пенсионеров и детей уже грузят на автобусы для отправки в Россию.

Жители ДНР и ЛНР выстроились в очереди перед банкоматами, чтобы снять деньги.

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба в своем твиттере написал, что Киев не планирует ни на кого нападать в Донбассе.

- Мы всецело привержены исключительно дипломатическому урегулированию, - написал дипломат.

Сообщается, что в центре Донецка прогремел взрыв. Бомбу заложили в неподалеку от здания правительства ДНР. Данных о разрушениях и количестве пострадавших пока нет.

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Ситуация в Донбассе: Последние новости на 18 февраля 2022 года

Сайт kp.ru собирает последние новости о ситуации в Донбассе на 18 февраля 2022 года (подробности)