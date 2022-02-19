Кто на новенького? «Омикрон», «стелс» ВА.2, «дельта» или другой потомок коронавируса

Ученые утверждают - «Омикрон» не станет последним в череде вариантов коронавируса. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Недавнее исследование японских ученых подтвердило то, чего так опасались многие. «Омикрон» не станет последним в череде вариантов коронавируса. На арену все более твердыми шагами выходит подвид нынешнего «омикрона» - вариант, прозванный «стелс» и получивший название ВА.2. О том, какие перспективы ждут мир и Россию в связи со все более распространяющимся новым подвидом коронавируса, «Комсомолке» рассказал Николай Крючков, иммунолог, кандидат медицинских наук, генеральный директор контрактно-исследовательской компании.

- Эта волна «омикрона» точно не последняя, - говорит Николай Крючков. – Вопрос только в том, каким подвидом вируса будут вызваны следующие волны.

И вариант «омикрон», и вариант «дельта» продолжают развивать в популяции свои мутации. У «омикрона» появился не только потомок ВА.2, исследованный японскими учеными, но и ВА.3. В Гонконге недавно произошла сильнейшая за последнее время вспышка коронавируса.

- Все это говорит нам о том, что мы вот – вот получим какого-нибудь потомка вариантов коронавируса «альфа» или «дельта», - не «омикрона», который выйдет на авансцену и даст эпидемический запал, - продолжает эксперт. – Если это будет потомок «альфы» или «дельты», то и патогенность у него будет значительно больше, чем у выходцев из линии «омикрона», при высокой заразности.

Омикроновый подвид ВА.2 (прозванный «стелс») сумел за короткое время распространиться в Дании.

- На пике классической омикроновой волны в Дании было примерно 2 600 заразившихся на миллион человек в сутки. Потом начался спад, но не прошло и недели, как ВА.2 дал заболеваемость в 7 000 человек в сутки на миллион. Сейчас вновь пошла заболеваемость на спад, но процесс этот идет медленно. Есть у меня такое подозрение, что в Великобритании, например, волна ВА.2 еще только начинает разворачиваться и ВА.2 проявит себя в этой стране в период времени от одной недели – до трех, - считает Николай Крючков. – Сейчас мы активно наблюдаем за тем, что будет в Великобритании и Центральной Европе, в США.

И вариант «омикрон», и вариант «дельта» продолжают развивать в популяции свои мутации. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Если ВА.2 даст резкую вспышку еще в паре стран так, как это произошло в Дании, то затем ВА.2 стоит ждать и в России, предполагает эксперт. Активный приход ВА.2 в Россию произойдет в течение нескольких недель после того, как этот подвид вируса проявит себя активно в Европе или США.

Сейчас Россия проходит пик волны «омикрона» классической модификации. Москва и Санкт – Петербург уже миновали верхние точки по заболеваемости. Центральная Россия сейчас как раз на пике волны «омикрона», Сибирь и Дальний Восток еще не прошли пик по заболеваемости. А вот пика по числу смертей среди заболевших мы еще не достигли, отмечает эксперт, и в России «омикрон» показывает большую патогенность, вызывает более тяжелое течение болезни, чем в Великобритании, например, потому что у нас в стране ниже уровень иммунизации и вакцинации среди уязвимых к вирусу категорий населения.

- К маю с высокой вероятностью произойдет стабилизация ситуации с заболеваемостью, но до лета возможен еще один взлет, - говорит Николай Крючков. – Летом же может быть относительное коронавирусное затишье, если на сцену не выйдет потомок «дельты» или еще что-нибудь новое и гадостное. А вот к осени и следующей зиме наверняка появится какой-нибудь потомок предыдущих, доомикроновых линеек коронавируса.