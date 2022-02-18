Политолог Сергей Михеев предложил усилить контрсанкции

Политолог Сергей Михеев. Фото: Гавриил Григоров/ТАСС

16 февраля президент США Джо Байден обратился к народу России, как будто действующей власти не существует. Стандартная практика взаимодействия на международном уровне предусматривает многочисленные каналы связи, дипломатические контакты и процедуры. Прямое же обращение Байдена к россиянам является попыткой объявить действующую власть в России несуществующей.

Американский лидер сказал, что в отношении России будут приняты меры «с долговременными последствиями, которые лишат Россию конкурентоспособности в экономическом и стратегическом плане». Он добавил, что санкции против России могут быть приняты и в случае кибератак против американских компаний. Заявление Байдена предшествовало обострению ситуации на Донбассе. В то время как Запад выражал беспокойство в связи с возможными действиями России против Украины, 17 февраля вооруженные силы Украины начали обстреливать территории ЛНР и ДНР.

Сергей Михеев высказал мнение о том, какой должна быть реакция России на действия Запада.

- Мне кажется, Россия недостаточно активна с точки зрения контрсанкций. Ну, например, начнем с той же самой Украины. Давным-давно без всякого военного давления уже, например, лет восемь можно было бы ввести достаточно жесткий пакет санкций против Украины. Мы восемь лет рассказываем, что там неонацистский режим и все такое прочее, а, в общем, никаких значимых санкций против Украины не вводим, что, по сути, является помощью вот этому самому режиму политическому, который там находится. И это, в общем, вызывает, как минимум, вопросы, не очень для меня понятные. Я думаю, что, в первую очередь, это связано с интересами тех или иных конкретных людей или бизнес-групп.

Что касается более широкого взгляда на контрсанкции, как против американских, так и против европейских компаний, есть такое впечатление, что мы все равно достаточно аккуратно к этому подходим и очень выборочно. На самом деле наши контрдействия, в том числе и в экономическом смысле, могли бы быть более жесткими. И в ряде случаев такое впечатление, что это связано с тем, что просто не хотят затрагивать интересы каких-то, скажем так, оффшорных групп нашей элиты некоторых. Эти элиты имеют возможность лоббировать свои интересы, видимо, в том числе и на уровне принятия геополитических решений.

Я не исключаю, что это может быть связано с лоббированием какими-то группами нашей элиты, завязанной на жизнь за рубежом, на активы за рубежом, наличие своих вкладов где-то в оффшорах, может быть связано с лоббированием их интересов. То есть они кому-то там объясняют, экспертное мнение чье-то настраивают, что вот, мол, это нельзя делать, надо быть очень осторожными, аккуратными. А в реальности за этим ничего, кроме групповых, а иногда личных интересов, может быть, даже и не стоит.

Мне кажется, все-таки вот этот процесс национализации элиты не закончен у нас. В том числе одна из главных проблем – это жизнь на два дома, если хотите, на две семьи. Деньги они зарабатывают здесь, а в реальности живут там. И там же они держат всю свою семью, там же учатся их дети, и все остальное, - сказал Сергей Михеев.