Сводка по коронавирусу в мире за последнюю неделю, по состоянию на сегодня, 19 февраля 2022 года: Страны снимают ограничения

Новости и статистика по коронавирусу в мире – в еженедельной подборке «КП» Фото: REUTERS

Снижение числа тяжело болеющих COVID-19 и, соответственно, нагрузки на системы здравоохранения позволило правительствам многих стран мира задуматься об ослаблении или даже полной отмене коронавирусных ограничений.

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Сразу и от всех ограничений решило избавить население страны и многочисленных туристов правительство Доминиканской республики. Президент страны Луис Абинадер заявил, что «каждый теперь должен заботиться о себе сам, и маски, сертификаты о вакцинации и пр. являются теперь личной ответственностью каждого».

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С 1 марта в Израиле откажутся почти от всех ограничений, за исключением ношения защитных масок в домах престарелых и ПЦР-тестов перед входом в них. Отменяются также ковид-паспорта.

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В Германии планируют отменить все существенные ограничения общественной, культурной и экономической жизни страны к 20 марта. Но решение вступит в силу, если больницы не будут переполнены больными COVID-19.

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Бахрейн упрощает въезд в страну для иностранцев и отменяет для них обязательные ранее карантин и ПЦР-тестирование. Правило вступит в силу с 20 февраля.

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Австрия снимет практически все ограничения 5 марта. Среди прочего снова смогут работать бары и ночные клубы, а рестораны держать свои двери открытыми без ограничений.

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В столице США, Вашингтоне на этой неделе отменили правило, согласно которому все посетители ресторанов и кафе обязаны были предъявлять на входе сертификат о вакцинации. А с 1 марта в городе не нужно будет носить защитные маски. Власти Нью-Йорка также объявили об отмене масочного режима, но разрешили владельцам бизнесов требовать от посетителей ношения масок на территориях принадлежащих им объектов. По факту практически во все нью-йоркские магазины, парикмахерские, рестораны, кафе, офисные комплексы невозможно зайти без маски.

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Но во Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ) призывают не расслабляться и не отменять ограничительные меры, «даже если ситуация в стране не вызывает опасений. Об этом заявил глава европейского отделения ВОЗ Ханс Клюге, призвавший воспользоваться временным, по его мнению, затишьем, «чтобы обуздать острую фазу пандемии».