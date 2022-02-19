Тюлень помог выжить выпавшему из лодки в океан американцу

Тюлень плыл рядом, а ныряльщик пел ему песни и рассказывал анекдоты. Фото: Евгения ГУСЕВА

Калифорниец Скотт Томпсон, занимающийся собиранием морских ежей, выпал ночью из движущейся лодки в холодные воды Тихого океана.

Поскольку мотор продолжал работать, лодка быстро оказалась вне пределов досягаемости, а затем и вовсе исчезла из вида.

Очутившись ночью в холодной воде и имея на себе лишь футболку и шорты, Томпсон был уверен, что долго ему не продержаться, передает KABC-TV.

– Похоже, это тот самый день, когда я умру, – вспоминал мужчина преследовавшую его мысль.

После чудесного спасения Скотт Томпсон поверил в существование высших сил. Фото: стоп-кадр видео

Помощь пришла неожиданно: рядом с Томпсоном раздался всплеск, который вначале страшно напугал его – мужчина был уверен, что это акула, а затем из воды высунул голову небольшой тюлень.

Животное пару раз подтолкнуло ныряльщика, как бы приглашая плыть, и Томпсон наконец выбрал направление – он решил двигаться к находившейся в проливе нефтяной платформе.

В течение пяти часов тюлень сопровождал потерпевшего бедствие человека, а тот пел ему песни и рассказывал анекдоты.

К платформе они добрались, когда рассвело – ныряльщику помогли выбраться из воды и отправили в больницу лечиться от переохлаждения.

– Теперь я верю, что есть высшая сила. Хоть и не знаю, что это такое. Мне дали это увидеть, и я никогда не буду сомневаться в этом до конца своей жизни, – рассказал Томпсон журналистам.

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