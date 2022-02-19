75-летняя жительница Канады мотивирует пенсионеров со всего мира

Джоан Макдональд часто публикует фотографии «до» и «после» для мотивации других. Фото: Instagram

Когда 71-летняя канадка Джоан Макдональд, придя на запланированный прием к врачу, получила от него очередную кучу рецептов и направлений на анализы, то решила, что с нее хватит. Она и до этого только и делала, что ходила по больницам, покупала в аптеке бесчисленное количество лекарств и ненавидела свою жизнь.

- Всю свою жизнь я посвятила детям, мужу и рутинной работе, - рассказывает Джоан. – Выход на пенсию не стал для меня облегчением – накопилась целая куча проблем со здоровьем: высокое давление, почечная недостаточность, повышенный холестерин, ожирение и общее нервное истощение, которое вот-вот переросло бы в хроническую депрессию.

Джоан не любила свое отражение в зеркале, она носила исключительно широкие платья и стеснялась раздеваться на пляже, передает FranceInfo.

- Дочь тогда посмотрела на меня и сказала: «Мама, хватит себя хоронить! Надо брать себя в руки», - вспоминает Джоан.

Дочь Джоан, работающая фитнес-тренером, составила для матери план тренировок и разработала для нее персональную систему правильного питания. Джоан стала принимать пищу трижды в день, отказалась от перекусов и начала посещать спортзал. Ее друзьями стали растяжка, беговая дорожка, отжимания и гантели.

За время тренировок она похудела на 25 кг, набрала мышечную массу. У нее снизился уровень холестерина, исчезли гипертония и проблемы с почками. Она больше не употребляет лекарства, пьет только витамины.

И уже не стесняется показывать свое тело. Она с удовольствием загорает в купальниках, ходит в обтягивающих спортивных костюмах, носит открытые платья и не без гордости демонстрирует красивую спину и руки.

Обо всех успехах Джоан рассказывает в своих соцсетях, где у нее более 1,5 млн. подписчиков со всего мира.

- Мне хочется, чтобы мои ровесники и люди, дожившие до «золотого» возраста, посмотрели на меня и поняли, что жизнь продолжается, - говорит женщина.

И как доказательство своих слов она часто публикует фотографии «до» и «после» своего чудесного преображения. И предупреждает, что для достижения цели нужно лишь одно – упорно заниматься собой.

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