Трое погибших, сильные разрушения: На Великобританию и Ирландию обрушился мощнейший шторм

«Юнис» поставил рекорд - был зарегистрирован порыв в 196 км/час. Фото: REUTERS

На Британские острова обрушился один из самых мощных за последние десятилетия штормов.

Уже известно о трех погибших, передает BBC.

Тысячи домов получили повреждения, порваны линии электропередач. В лондонских аэропортах многие рейсы были отменены.

А в Лондоне ветер повредил крышу знаменитого комплекса O2 Arena. В момент удара стихии на крытом стадионе были люди; тысячу человек оперативно эвакуировали.

В момент удара стихии на крытом стадионе были люди. Фото: REUTERS

Здание уже осмотрено, пожарные подтвердили, что угрозы его обрушения нет, структурных повреждений не обнаружено.

О приближении природного явления, получившего имя «Юнис», метеорологи предупреждали заранее. Следуя рекомендациям, местные власти Уэльса закрыли в пятницу школы и остановили поезда. Отдельно чиновники обратились к гражданам с просьбой не выходить на улицу для того, чтобы снять фото на фоне ураганного ветра.

«Юнис» поставил рекорд – был зарегистрирован порыв в 196 км/час. Этот шторм стал вторым по счету, накрывшим Британию на уходящей неделе: ранее на архипелаг обрушился шторм меньшей силы, названный «Дадли».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Британии намерены отменить программу выдачи «золотых виз»

Правительство прислушалось к гражданам, требующим прекратить приток «грязных» денег в страну (подробности)