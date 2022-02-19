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В мире19 февраля 2022 5:29

Трое погибших, сильные разрушения: На Великобританию и Ирландию обрушился мощнейший шторм

«Юнис» пришел вслед за «Дадли»
Людмила ПЛОТНИКОВА
Комментарии (9)Комментарии (9)(9)
«Юнис» поставил рекорд - был зарегистрирован порыв в 196 км/час.

«Юнис» поставил рекорд - был зарегистрирован порыв в 196 км/час.

Фото: REUTERS

На Британские острова обрушился один из самых мощных за последние десятилетия штормов.

Уже известно о трех погибших, передает BBC.

Тысячи домов получили повреждения, порваны линии электропередач. В лондонских аэропортах многие рейсы были отменены.

А в Лондоне ветер повредил крышу знаменитого комплекса O2 Arena. В момент удара стихии на крытом стадионе были люди; тысячу человек оперативно эвакуировали.

В момент удара стихии на крытом стадионе были люди.

В момент удара стихии на крытом стадионе были люди.

Фото: REUTERS

Здание уже осмотрено, пожарные подтвердили, что угрозы его обрушения нет, структурных повреждений не обнаружено.

О приближении природного явления, получившего имя «Юнис», метеорологи предупреждали заранее. Следуя рекомендациям, местные власти Уэльса закрыли в пятницу школы и остановили поезда. Отдельно чиновники обратились к гражданам с просьбой не выходить на улицу для того, чтобы снять фото на фоне ураганного ветра.

«Юнис» поставил рекорд – был зарегистрирован порыв в 196 км/час. Этот шторм стал вторым по счету, накрывшим Британию на уходящей неделе: ранее на архипелаг обрушился шторм меньшей силы, названный «Дадли».

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