О добре надо кричать: Почему НКО ушли в подкасты

Подкасты становятся все популярнее. Некоммерческие организации - благотворительные фонды и центры помощи - решили тоже изучить этот формат, чтобы иметь возможность рассказывать миру о своей деятельности и привлекать добровольцев.

- Мы вдруг поняли, что у мира существует огромная потребность в добре и разговорах о нем, - пояснила член Санкт-Петербургского союза литераторов Ольга Жданкина в эфире программы "Доброволец" на радио "Комсомольская правда".

Она совместно с центром социальных услуг, поддержки благотворительности и творческих инициатив АНО "Мир да Лад", генеральный директор которой, Алексей Сухов, так же стал гостем нашей студии, создает подкаст Про ДОБРО арт. Он о людях, творящих добро, о проявлениях добра в истории, в искусстве, в жизни и других сферах.

В подкастах студии звучат голоса не только ведущих, но и различных авторов произведений, режиссеров, продюсеров и специалистов. И все они пытаются ответить на вопрос "Что же такое добро?".

- Многие, кто к нам приходят, считают, что о добре говорить нельзя, а мы им в ответ - об этом надо кричать!, - рассказала Ольга.

Именно для этого и был создан проект Про ДОБРО арт. Он дает возможность НКО и волонтерам рассказать о своих практиках. Ведь выйти на широкую аудиторию очень сложно - нет ресурсов и возможностей. Поэтому был введен еще один подкаст проекта "Между прочим", где ведущий спрашивает у волонтеров и сотрудников организаций, чем они занимаются, какие добрые дела делают.

- Все дело в запросе НКО, которые обычно приходили в классические СМИ и не могли сделать так, чтобы про них написали и рассказали. Пришлось делать студию подкастов, чтобы коммерческие организации могли иметь место, где рассказывают о своих проектах. Мы выиграли грант Фонда президентских грантов и благодаря полученным средствам можем это себе позволить, - рассказал Алексей.

При этом в эфире "Добровольца" тут же напомнили о проекте "Открытые НКО", с которым kp.ru активно сотрудничает. Здесь публикуются вдохновляющие истории, интервью с волонтерами, подробности их работы и жизни и многое другое. Так, что у НКО все же есть возможность и таким способом заявлять о себе. Но таких проектов должно быть больше, подчеркнул Алексей.

Что касается добрых подкастов, то их слушают в регионах, руководители и сотрудники НКО, волонтеры. Например, после одного эпизода про мусор на реке Вуокса в центр социальных услуг позвонили ребята из Новосибирска и попросили соединить их с руководителями описанного проекта, чтобы их тоже научили убирать мусор в своем регионе.