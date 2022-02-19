Эрдоган готов эвакуировать Зеленского

Появилась информация, что личная охрана Зеленского частично заменена и усилена за счет службы безопасности Эрдогана. Фото: REUTERS

Телеграм-канал "НЕЗЫГАРЬ", нередко публикующий информацию, которую следует, по-хорошему, считать проходящей под грифом "для служебного пользования", если не под грифом "Секретно", выдал очередную порцию конфиденциальных сведений, так или иначе касающихся происходящего на Украине.

- С ночи 17 февраля четыре спутниковых группировки развёрнуты для снятия и наблюдения данных объективного контроля Донбасса. Принадлежат спутники США, Великобритании, Франции и малая спутниковая группа компании Илона Маска (по оперативным данным за счёт семьи Клинтон), - сообщает "НЕЗЫГАРЬ". - Постоянно за территорией Донбасса и прилегающими областями РФ и Украины наблюдает из космоса КНР и российская группировка спутников Минобороны.

Интересно? Дальше еще интереснее. Канал сообщает о том, что по Украине работает по полной радиоэлектронная разведка. Во всяком случае, именно это следует из такого абзаца: "Перехваты защищённых каналов связи Минобороны Украины и первой пятерки топ чиновников Офиса Президента, говорят о полной координации всех сил, находящихся на линии соприкосновения, Британскими военными и профильными сотрудниками МИ-6".

Вряд ли это неконтролируемый слив из спецслужб. Скорее, похоже на предупреждение со стороны России и Украине, и ее западным союзникам, что мы имеем полную картину происходящего не только на местности, но и по специальным каналам связи, а это значит, что доказательств у нас более, чем достаточно. О том, что Россия в курсе не только происходящего, но и готовящегося, говорит и следующий абзац: "Личная охрана Владимира Зеленского частично заменена и усилена за счёт службы безопасности Президента Эрдогана, которая привезла с собой 3 частных борта для скрытой эвакуации президента Украины в Стамбул, в дом, принадлежащий Билалу Эрдогану". Ну, это прямо вишенка на торте!

То есть получается, что три турецких самолета на всякий случай под парами стоят в аэропорту Киева (скорее всего, это "Жуляны", потому что до "Борисполя" ехать дольше), готовые в любой момент принять на борт президента Украины вместе с женой и другими членами семьи, в том числе, и с теми членами команды, которых он готов захватить с собой. Информация действительно сенсационная, но насколько ей можно доверять?

Билал Эрдоган не зря носит ту же фамилию, что и президент Турции. Это сын Реджепа Эрдогана. При этом, сам Билал в 2015-м году переехал в Италию в город Болонья после того, как партия его отца в том году после выборов потеряла большинство в парламенте Турции.

Если все так и обстоит, то папе Эрдогану, при случае, не надо тратиться на охрану особняка сына. Президент Украины, если что, присмотрит за домом.

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