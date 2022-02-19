В Германии предлагают конфисковать многомиллионную недвижимость семьи Назарбаева

Журналисты утверждают, что зять Нурсултана приобрел недвижимости в Баден-Бадене на 100 млн евро. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Депутат парламента немецкой земли Баден-Вюртемберг Йонас Вебер призывает власти региона конфисковать недвижимость, принадлежащую семье экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.

Согласно расследованию издания Deutsche Welle, Назарбаевым помимо прочего принадлежат четыре объекта недвижимости на территории знаменитого города-курорта Баден-Бадена. Среди них три представляют большую историческую ценность: поместье Зеелах, бывшее в XIX веке резиденцией знаменитого русского дипломата Михаила Хрептовича и вилла архитектора Густава Штро, построенная в начале прошлого века и замок Бюлерхее.

По утверждению журналистов DW, семья экс-президента Казахстана, в частности, его зять Тимур Кулибаев, женатый на средней дочери елбасы, живущей в Швейцарии Динаре, через аффилированные фирмы приобрел недвижимости в Баден-Бадене на сумму в 100 миллионов евро.

Кроме того, Вебера раздражает еще один момент: принадлежащий теперь Назарбаевым замок Бюлерхее, который в течение последних 20 лет переходил из рук в руки, в последнее время пустует, а это, по словам политика, «причиняет боль всем местным жителям».

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