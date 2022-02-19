В ДНР и ЛНР объявлена всеобщая мобилизация

В ЛДНР возвращаются сотни добровольцев из числа ополченцев 2014-го и последующих годов. Фото: REUTERS

Утро субботы началось в Донбассе с массированного обстрела населенных пунктов по всей линии разделения. ВСУ нагружали поселки, села и города артиллерией и минометами по полной. И с указов глав ДНР и ЛНР о всеобщей мобилизации.

Первым выступил Денис Пушилин из Донецка, сопроводивший Указ соответствующим видеообращением к гражданам республики.

- Призываю земляков, пребывающих в запасе, прибыть в военные комиссариаты. Сегодня мною подписан указ о всеобщей мобилизации, - заявил он в камеру. - Обращаюсь ко всем мужчинам Республики, способным держать в руках оружие, встать на защиту своих семей, своих детей, жен, матерей.

- Осуществить призыв граждан, пребывающих в запасе, и поставку техники для обеспечения нужд Вооруженных Сил Донецкой Народной Республики, других воинских формирований и органов в объемах, определенных мобилизационными планами с учетом резерва. Правительству Донецкой Народной Республики необходимо организовать перевод экономики Донецкой Народной Республики на работу в условиях военного времени, обеспечить финансирование мероприятий по мобилизации, - написано в тексте указа Пушилина.

Вслед за Пушилиным аналогичный указ подписал и глава ЛНР Леонид Пасечник. Причем, в третьем пункте указа Пасечник запретил выезд за пределы республики мужчинам от 18 до 55 лет. Более того, по тексту указа, мужчины в возрастном диапазоне от 18 до 55 лет, "состоящие на воинском учете, или не состоящие, но обязанные состоять, а также пребывающие в запасе, должны быть призваны на военную службу".

В ДНР, судя по всему, не так жестко. Потому что Пушилин вчера на вопрос, будут ли выпускать за пределы республики мужчин, ответил, что те, кто вывозит свои семьи на личном автотранспорте, будучи сами за рулем, смогут выехать беспрепятственно.

Кстати, по состоянию на 6-30 утра ЛДНР уже покинули и перебрались в Россию 6,5 тысячи человек из числа мирного населения. Эвакуация проходит четко и без сбоев. Сегодня к автобусам, которыми организованно вывозятся женщины и дети, присоединится и железнодорожный транспорт.

Накануне глава МИД ФРГ Анналена Бербок на вопрос, что происходит на востоке Украины призналась, что не знает и ничего не понимает: "И никто не понимает". Киев постарался внести ясность своими действиями, подтягиванием военной техники, передислокацией воинских частей с запада страны буквально на Донбасс.

В ЛДНР возвращаются сотни добровольцев из числа ополченцев 2014-го и последующих годов. Расконсервируют технику на складах временного хранения. Личный состав находится в готовности прибыть в расположение своей части в течение 2-х часов. Шансы избежать войны с каждым часом все мизернее и мизернее.

А что Зеленский? Зеленский летит в Мюнхен, на конференцию по безопасности. Его накануне напутствовали попросить у вице-президента США Камалы Харрис о списании 52 миллиардов долларов украинских долгов. Зеленский молчал весь вчерашний день Похоже, что он уже ни на что не влияет и служит на Украине декорацией. Ну и так, денег попросить.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Глава ДНР Пушилин подписал указ о всеобщей мобилизации

Политик записал видеообращение к согражданам (подробнее)

Беженцы из Донбасса: «Будь проклята эта Украина»

Наш спецкор Александр Коц - на пути в Донецк, где вот-вот может начаться полномасштабная война (подробнее)

Что происходит с эвакуацией жителей Донбасса в Ростовскую область

На Дону ввели режим повышенной готовности (подробнее)