«Это будет грандиозное сооружение»

Появление в столице современной площадки было необходимо и спортсменам, и новичкам авиамоделирования. Фото: mos.ru

Современные площадки для разных дисциплин, трибуны, сцена, павильон для кружков с актовым залом и библиотекой — в районе Чертаново Центральное появится уникальный комплекс для любителей и профессионалов авиамодельного спорта. По словам экспертов, он сможет дать фору лучшим мировым аналогам.

На улице Красного Маяка уже начались работы по модернизации кордодромного комплекса, который нуждался в ремонте: часть территории пришла в запустение, ограждение и трибуны вокруг сдвоенной площадки для запуска авиамоделей давно пора заменить.

— В зоне производства работ установили ограждения, защитили стволы деревьев специальными коробами, — рассказывает о старте модернизации заместитель руководителя Департамента капитального ремонта Москвы Сергей Мельников. — Расчистили территорию от мусора и сделали геодезическую разбивку территории: наметили, где будут проходить дорожки, разместятся те или иные площадки, павильоны и другая инфраструктура. Также на участке разобрали старые постройки, демонтировали малые архитектурные формы и забор.

На улице Красного Маяка уже начались работы по модернизации кордодромного комплекса, который нуждался в ремонте. Фото: mos.ru

По итогам работ здесь появится две площадки для скоростных и гоночных моделей, два сдвоенных кордодрома — для воздушного боя и гоночных дронов, еще один кордодром выделят для пилотажных моделей. Появление в столице такой современной площадки было необходимо и спортсменам, и новичкам авиамоделирования, считают эксперты.

— Кордодромы — это специализированные площадки для запуска моделей на стальных нитях (кордах), — объясняет главный тренер сборной России по авиамодельному спорту, заслуженный тренер РФ Николай Иршинский. — Основа такой площадки — асфальтовое покрытие. Сегодня ближайшая к Москве специализированная площадка для запуска кордовых авиамоделей находится в Доме юных техников им. Грушина в Химках (клуб «Интеграл»). К сожалению, сейчас он уже не соответствует по размерам международным стандартам. Более-менее приемлемая площадка — это спорткомплекс «Метеор» в Жуковском, а рядом больше и не назову. Оба кордодрома находятся в Московской области.

По словам эксперта, сейчас в Чертанове Центральном работают несколько авиамодельных клубов, воспитанники которых оценят обновленный комплекс.

Обновленный кордодромный комплекс может стать базой для международных турниров. Фото: mos.ru

— Это будет уникальная площадка для всей России, и не только, — подчеркивает Иршинский. — На территории нашей страны таких комплексов нет. Даже если судить по тому, что мы видели на турнирах в Европе — там нет такого количества полян и такой инфраструктуры.

Тренер считает, что модернизация кордодрома в Чертанове позволит поднять авиамодельный спорт в России на более высокий уровень. Сегодня у спортсменов много времени занимают не только подготовка к соревнованиям и испытание новой техники, но и дорога к месту тренировок. В итоге они вынуждены подстраиваться под графики спорткомплексов.

— Ни одной специализированной площадки, которая была бы ориентирована напрямую на спортсменов, нет, — говорит Николай Иршинский. — А комплекс в Чертанове Центральном как раз нацелен на то, чтобы принимать большое количество спортсменов. Если там будет несколько асфальтированных площадок, то и пилотажники смогут летать, и скоростники, и гонщики.

Эксперт уверен, что обновленный кордодромный комплекс может стать базой для международных турниров. К слову, Россия в этих соревнования занимает лидирующие места. Например, сборная по воздушным боям — неоднократные победители и призеры чемпионатов мира и Европы.

Модернизация кордодрома в Чертанове позволит поднять авиамодельный спорт в России на более высокий уровень. Фото: mos.ru

— Команда гонщиков с 2007 года постоянно на «тумбочке» (на пьедестале. — Прим. ред.), — отмечает Иршинский. — У гонщиков заслуженные мастера спорта — трехкратные чемпионы мира Сергей Андреев и Олег Воробьев. Трехкратные чемпионы мира в классе моделей воздушного боя — Игорь Трифонов и Дмитрий Батраков. Последний как раз живет в Чертанове, неподалеку от комплекса на ул. Красного Маяка. Теперь он сможет пешком ходить на площадку.

Чемпион не скрывает радости от перспективы тренироваться на одной из лучших площадок Европы.

— В Чертанове спроектировали очень серьезный комплекс, это будет грандиозное сооружение: для тренировок и подготовки спортсменов там организуют максимальные удобства, — говорит обладатель Кубка мира, чемпион Европы в классе кордовых моделей «Воздушный бой», заслуженный мастер спорта РФ Дмитрий Батраков. — Для зрителей обновят трибуны, для занятий детей в кружках построят специальное здание, в нем можно будет также ремонтировать авиамодели, подготавливать технику и т. д.

Спортсмен считает, что обновленный кордодром принесет пользу и любителям авиамоделирования, и профессионалам.

— Мы много ездили по странам на чемпионаты мира и Европы, я думаю, это будет одно из лучших, если не самое лучшее сооружение. Для спортсменов это очень важное событие, — резюмирует Дмитрий Батраков.