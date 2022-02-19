Пятиклассница не уступила дорогу собачнице в Москве, за что получила удар в висок

Полтора года назад попавшая под подозрение актриса действительно завела йорка. Но от происшествия она открестилась. Фото: Instagram

- Моя дочь не склонна фантазировать, я ей верю, - Анастасия С. до недавнего времени спокойно отпускала своих девочек одних в школу. Старшей 13 лет, младшей 11, идти недалеко, дорога знакомая.

Но 13 января утром ей позвонили и попросили срочно прийти. Младшую дочь она обнаружила в слезах в туалете.

- Когда Николь вышла ко мне, на левом виске у нее я увидела огромный синяк, - рассказала корреспонденту kp.ru Анастасия С. – Я ее спросила, что случилось, и она рассказала, что на нее напала женщина с собачкой.

По словам девочек, они болтали по дороге в школу, на узком тротуаре столкнулись с женщиной, которая гуляла с маленькой собачкой (предположительно, с йоркширским терьером). Дорожка была узкая, девочки не захотели сворачивать и прыгать в сугроб, за что женщина обозвала Николь нехорошим словом и толкнула ее в предплечье. Девочка в долгу не осталась и высказала дамочке свое мнение о ее персоне, за что та на нее накинулась: била руками, что-то кричала, а потом еще и заехала карабином для поводка прямо по голове – удар пришелся в висок.

В заключении врачей написано: в левой височной доле у девочки – гематома размером 2 на 3 см, но сознание не нарушено, возможно закрытое сотрясение головного мозга,

Старшая сестра Николь громко пыталась вразумить женщину: мол, зачем вы с ребенком связываетесь, ей всего 11 лет? Мимо шли люди, но никто в конфликт не вмешался.

Заявление в полицию Анастасия написала в тот же день. По ее словам, дело возбудили по статье 6.1.1 КоАП РФ «Побои», дело направляли на дорасследование, возможно, скоро его направят в суд.

Подозреваемую нашли всего за несколько дней. По версии столичной полиции, на ребенка напала актриса Ольга Дегтярева. Вот только в беседе с корреспондентом kp.ru артистка заявила, что не имеет к этому происшествию никакого отношения.

- У нас что ни семья в районе, то с йорком или той-терьером по утрам гуляет. Да, у меня тоже йорк, но я не видела этих девочек. Мне показали какое-то видео, как я захожу в подъезд. Ну и что в этом такого? Я не видела этих девочек и тем более – никого не била, не понимаю, почему именно ко мне предъявляют претензии, - отметила Ольга Дегтярева.

В полиции Москвы корреспонденту kp.ru отказали в предоставлении каких-либо сведений по этому делу. От прокуратуры ответ на момент публикации не получен.

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