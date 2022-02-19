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Общество19 февраля 2022 11:25

Анна Попова - в Ростовской области: Ситуация с коронавирусом из-за беженцев не изменилась. Но уровень заболеваемости высокий

Глава Роспотребнадзора также сообщила, что скоро в регион поступят 2,3 миллиона тест-систем
Александр ГАМОВ
Александр ГАМОВ
Комментарии (4)Комментарии (4)(4)
В ближайшее время в Ростовскую область поставят 2,3 млн тест-систем на коронавирус.

В ближайшее время в Ростовскую область поставят 2,3 млн тест-систем на коронавирус.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Как уже рассказывала «Комсомольская правда», в Ростовскую область прибыла руководитель Роспотребнадзора, главный государственный санитарный врач России Анна Попова.

Ее задача - оказать региону координационную и методическую помощь при приеме беженцев из ДНР и ЛНР в пунктах временного размещения (ПВР),

- Особое внимание будет уделено организации безопасного питания, в том числе и для детей,- рассказали «Комсомольской правде» в пресс-службе ведомства. - Анна Юрьевна будет координировать проведение всех противоэпидемических мероприятий и предупреждение распространения респираторных инфекций у взрослых и детей.

Специалисты Роспотребнадзора в Ростовской области уже находятся в пунктах пропуска через государственную границу, организуют работу по раннему выявлению и изоляции людей с повышенной температурой, признаками заболеваний, следят за тем, чтобы им вовремя оказывалась медицинская помощь.

- Ситуация с заболеваемостью коронавирусной инфекцией, на фоне эвакуации беженцев из Донбасса, в Ростовской области на данный момент не изменилась, - заявила в Ростове-на-Дону Попова. - Но уровень заболеваемости ковидом высокий, как и в соседних областях.

Она также сообщила, что в ближайшее время в Ростовскую область поставят примерно 2,3 миллиона тест-систем на коронавирус.

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