Путин начал учения ядерных сил. Главная цель - подтвердить возможность нанести гарантированный удар

В Минобороны сообщили, что учения проходят планово. Фото: МО РФ

Владимир Путин наблюдал за ходом учений стратегических войск из президентского ситуационного центра. Вместе с ним был белорусский лидер Александр Лукашенко. То, что политики проверят готовность армии вместе, объявили еще вчера на пресс-конференции.

– Приступайте! – дал команду российский глава для начала ракетных стрельб.

В Минобороны сообщили, что учения проходят планово. Все заинтересованные страны предупредили заранее. Главная цель проверочных пусков: «отработка действий для гарантированного поражения противника».

Начальник Генштаба Валерий Герасимов рассказал о двух этапах учений. Сначала генералы проверят готовность войск и техники к ведению атомной войны. Пробные пуски сделала вся наша ядерная триада: самолеты, корабли и наземные комплексы.

Во вторую очередь отрабатываются действия для ответного удара в случае, если атомные бомбы уже полетят в нашу сторону. Герасимов назвал это «массированным ответно-встречным ударом».

Между прочим, запустить атомную ракету в нашей стране не так просто. Ядерные чемоданчики есть всего у трех человек: у президента, министра обороны и начальника Генштаба. Для применения атомного оружия обязательно нужно разрешение двух из них.

При этом, должна сработать и система предупреждения о ракетной атаке. То есть, механизм построен так, что первыми мы атомную войну не начнем никогда. У США, кстати, таких ограничений нет.

Шойгу сообщил, что на учения применят гиперзвуковую ракету «Кинжал» и крылатую ракету «Циркон». Путин и Лукашенко в ситуационном центре могли в реально времени наблюдать за пусками.

В Минобороны рассказали, какое оружие и где проверили во время учений:

- Корабли и подлодки Северного и Черноморского флотов пустили крылатые ракеты «Калибр» и «Циркон» по морским и наземным мишеням.

-В Астраханской области на полигоне Капустин Яр успешно запустил ракету «Искандер».

- Из района космодрома «Плесецк» запустили межконтинентальную баллистическую ракету «Ярс» по полигону «Кура» на полуострове Камчатка.

- Со стратегических ракетоносцев дальней авиации Ту-95мс крылатыми ракетами поразили цели на полигоне «Пембой» и «Кура».

- Из Баренцева моря атомный подводный крейсер «Карелия» успешно запустил межконтинентальную ракету «Синева» по полигону «Кура».

В конце учений Минобороны доложило, что все пуски прошли успешно, каждая цель поражена.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Россия под руководством Путина проведет плановые учения сил стратегического сдерживания 19 февраля 2022

Состоятся пуски баллистических и крылатых ракет (подробнее)