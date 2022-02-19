Немцы посмеялись над «геноцидом», а Россию пообещали «раздеть» санкциями: Итоги Мюнхенской конференции

В Мюнхене проходит Международная конференция по безопасности. Фото: REUTERS

В Мюнхене проходит Международная конференция по безопасности. Слетелись деятели с обеих сторон Атлантики. Россия в этот раз не принимать участия, ни очно, ни онлайн. И правильно сделала.

С одной стороны, там в этот раз полно деятелей из когорты международных клоунов. Света Тихановская, экс-кандидат в президенты Белоруссии, называемая "котлетной феей", хотя она недавно и призналась, что не умеет жарить котлеты, слоняется по коридорам. Кого ни встретит, с тем начинает задвигать про ужасного и тирана Лукашенко. До сих пор ее с участием слушал только мэр Киева "златоуст" Виталий Кличко. Но мог и не понять ее.

Говорят, что после рандеву с Тихановской Кличко изрек, что-то вроде, что "Светлану могут слушать не только лишь все, а мало кто", после чего ушел в глубокую задумчивость и замутненное бессознательное. Можно надеяться, что Зеленский, который улетел из Киева в Мюнхен вопреки "рекомендациям" Вашингтона сможет привести Виталия в состояние незамутненного сознания.

Слетелись деятели с обеих сторон Атлантики. Фото: REUTERS

Впрочем, другие там занимались серьезным делом. Обвиняли и обличали Россию и обеляли себя. Грозили Москве изо всех сил. Потрясала кулачком Литва, премьер Великобритании, разбрасывая в разные стороны свою прическу в стиле "стог соломы после птичьей стаи" грозился разобрать "русских матрешек" и выяснить, интересы каких физических лиц стоят за российскими госкорпорациями.

- Мы сделаем невозможным для них получать финансовые средства с лондонских рынков капитала. А потом мы откроем матрешку. Матрешку российских компаний и корпораций под государственным управлением, чтобы выявить стоящих за ними финансово ответственных, - пригрозил Борис Джонсон.

Борис Джонсн пообещал "раздеть русскую матрешку" Фото: REUTERS

Не замучаетесь перечислять 143 миллиона человека, Борис?

В общем и целом, вся конференция свелась к вопросу, что нам делать с Россией, когда она вторгнется на Украину. Заметьте, не если, а когда.

В единодушном выдохе нам рассказа и пообещали, что, как пишет политолог Александр Рар в своем Телеграм-канале:

- С 2014 Россия враг Запада

- Расширение НАТО в будущем направлено против России (раньше уверяли, что против Ирана)

- На российские требования о разоружение в Восточной Европе, Запад не пойдет (хотя Шольц (канцлер ФРГ – прим. авт.) готов на переговоры)

- В случае войны в Украине, Россию отключат от экономических связей с Западом (это должно разрушить российскую экономику)

- Запад резко ограничит закупки газа из России

- Украину будут забирать в Евросоюз (ее завалят деньгами)

- Евросоюз расширится на страны Западных Балкан

- НАТО не ослабит, а усилит свое военное присутствие на границах с Россией

- Мировой порядок должен дальше строится на универсальных либеральных ценностях

- Запад хочет использовать нынешний кризис для сплочение своих рядов.

Прекрасно понимая, что добрая, как минимум, половина пунктов в современных условиях невыполнима, они все же тужатся произвести впечатление. А западные СМИ радостно подхватывают эти потуги.

- Вице-президент Соединенных Штатов несет такое мощное послание союзникам и партнерам. И это момент, когда Соединенные Штаты хотят убедиться, что они сильны, когда НАТО хочет убедиться, что они сильны, когда Европейский Союз хочет убедиться, что они сильны. В этом была сила ее послания, - так охарактеризовал выступление вице-президента Камалы Харрис телеканал CNN. У одного меня все эти славословия вызвали ассоциации с тем, как себя описывали бандерлоги у Киплинга? " Мы велики! Мы свободны! Мы достойны восхищения! Достойны восхищения, как ни один народ в джунглях! Мы все так говорим - значит, это правда!"- утверждали бандерлоги, доказывая друг другу, как они "мудры, сильны и добры". Или корреспондент телекомпании только что Киплинга прочитал?

Канцлер Германии Шольц назвал смешным геноцид русского народа на Украине. Фото: REUTERS

Еще "лучше" выступил канцлер ФРГ Шольц. С одной стороны, он занял вполне умеренную позицию, что вполне объяснимо: на Шольца давит крупный бизнес Германии, требуя не разрывать и не усложнять отношений с Россией. С другой стороны…

- Слышать, что на Донбассе происходит геноцид – это, конечно, смешно, - заявил он конференции.

Знаете, вот я не имею ничего против нынешней ФРГ, как и, уверен, большинство россиян. И знаю и принимаю, что дети за грехи отцов не отвечают. Но все же не немцам шутить и смеяться, услышав слово "геноцид". Не немцам. А если хочется похохотать, как тому же Бундесканцлеру, то стоит в памяти поднять в активные слом мозга всего лишь несколько слов: Аушвиц, Бухенвальд, Заксенхаузен, Майданек, Дахау, Маутхаузен, Равенсбрюк. Могу еще десяток назвать навскидку.

А что касается Мюнхенской конференции, то получается, что все они собирались лишь для того, чтобы пожаловаться друг другу на Россию и договориться, какие ужасные кары они для нас придумали. О которых сами нам и расскажут, грозно потрясая кулачками. Ждите, сейчас из балтийских республик полетят слюносопли умиления от сознания единства и общности Литвы и США.

И что там делать? Дискуссия слепых, глухих и немых с успехом пройдет и без нас. Тем более, что речи практически всех выступавших один в один походили на выступления заезжих лекторов на деревенском митинге, собранном на агитплощадке. Есть ли жизнь на Марсе, нет ли жизни на Марсе, а виноваты в любом случае Россия и Путин.

Ах, да. Еще не выступил Зеленский. Ну, с его речью все понятно. он будет плакать, жаловаться и просить денег. И, вообще, он ради этих денег, похоже и полетел в Мюнхен. Чтобы уговорить вице-президента США списать 52 млрд. долгов Украины.

Вот прямо сейчас она от денег откажется. Ага.

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