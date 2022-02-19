Власти Мьянмы нашли оригинальный способ пополнить бюджет страны

В 2021 году в Мьянме произошел военный переворот. Фото: REUTERS

Расположенная в Азии Мьянма испытывает серьезные экономические трудности: эта страна, наряду с Афганистаном и Венесуэлой, входит в черный список Международного Валютного Фонда. Валютные активы Мьянмы заморожены в США, стране прекратили оказывать помощь международные организации.

Причиной этому стал госпереворот, совершенный военными в 2021 году. Они распустили гражданское правительство и арестовали президента страны.

ВВП Мьянмы упал в прошлом году на 18%, курс национальной валюты – на 34%, резко сократились налоговые сборы, поступающие в бюджет.

И чтобы хоть как-то исправить ситуацию, власти страны решили организовать и провести лотерею, все доходы от которой поступят в казну. Планируется, что она пройдет в онлайн-режиме уже этой весной.

Лотерея не стала изобретением военных, ранее аналогичную акцию по сбору денег провели их противники – представители теневого правительства национального единства Мьянмы.

Уже больше года на территории Мьянмы действует режим чрезвычайного положения. Он был введен сразу после переворота, руководители которого объяснили свержение гражданского правительства массовыми фальсификациями, которые, по их мнению, были зафиксированы на всеобщих парламентских выборах, состоявшихся в Мьянме в ноябре 2020 года.