Зеленский в Мюнхене заявил о стремлении к миру, но попросил у Запада денег и оружия

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский, судя по всему, вспомнил свое комическое прошлое. Именно этим можно объяснить, как его выступление на Конференции по безопасности, так и раздавшиеся после него аплодисменты. Причем, комическое амплуа Зеленскому даже не пришлось менять. Зато он вступил в конкуренцию, заведомо для него проигрышную с известным российским КВНщиком и артистом Михаилом Галустяном, выступившим в одной из своих ролей в образе Людвига Аристарховича из ситкома "Наша Раша".

- Украина хочет мира, Европа хочет мира, а Россия говорит, что не хочет нападать, - констатировал Зеленский, устроившись на стуле в начале своего выступления, и деланно удивился. – И хтось из нас бреше?

Хороший вопрос, Владимир! В клубе знатоков вам, несомненно, присудили бы за него очко. Не исключено, что победное. Но очень напоминает все того же Людвига Аристарховича, который после того, как нагадит в лифте, деланно удивляется: "А кто же это сделал, а?"

Может, это брешет лидер фракции Зеленского "Слуга народа", который приехав в Донбасс, засел вместе со другими членами своей группы в блиндаже и выдает выстрела украинской артиллерии за прилеты снарядов на украинские позиции? Не может же быть такого, да Владимир? Может, брешут министр обороны и глава СНБО Украины, да и сам Зеленский? Не может быть? Сомневаюсь.

Впрочем, на этом комичность в речи можно было бы закончить, если бы не жалобные, просящие нотки в голосе едва не плачущего официального лидера Украины.

После небольшого исторического экскурса и вывода о "недопустимости политики умиротворения агрессора" Зеленский упрекнул Германию, что та отделалась от Украины подачкой в 5 тысяч шлемов, но от них все же не отказался. Для порядка и за компанию обвинил еще и весь мир, что Украина одна вынуждена стоять стеной на пороге Европы и в одиночку "сдерживать вторжение в Европу" одной "из самых больших армий мира". Для усиления эффекта Зеленский перешел к афоризмам.

- Равнодушие делает соучастником, - бросил он в зал, который, по его мнению, и виноват в том, что Владимиру Зеленскому приходится теперь все это пытаться разгребать. Про свое недавнее обещание канцлеру Германии Шольцу инициировать принятие законов об особом статусе Донбасса Зеленский даже не вспомнил, наверное, маловат объем оперативной памяти, и все удержать в голове просто невозможно.

Пожаловался на страны Запада в вопросе вступления в НАТО.

- Нам говорят, что двери НАТО открыты, но пока "посторонним вход воспрещен", - попытался он снова расшевелить аудиторию, но та на "хохмочку" не повелась.

Пожаловался на Россию, которая устроила провокацию с обстрелом свое территории: "То, что вчера показывали события на временно оккупированных территориях – минометный огонь, обстрел с обеих сторон, снаряды долетали до Ростова… Это прямая провокация! Это чистая ложь! Не было этих раненных. Это просто граждане, настолько доведенные до безумия, что они подрывают сами себя! Там никто не ранен и не убит. Они стреляют сами, это такой цинизм". И тут ничего нового, Это еще Порошенко заявлял, что жители Донбасса сами себя обстреливали и сами себя убивали. И Володя тут просто хранит традиции "украинского лыцарства" и защищает их.

- Чтобы действительно помочь Украине, не нужно постоянно говорить о датах вероятного вторжения. Мы будем защищать свою землю и 16 февраля, и 1 марта, и 31 декабря, - пообещал он совсем уныло.

Но достиг настоящего плачущего пафоса, когда речь зашла о деньгах.

- Мы хотим жить и защищать свое государство. Хотите нам помочь? Есть много примеров. Укрепите нашу армию, вооружение и т.д. Усильте нашу экономику, пожалуйста - инвестируйте в наше государство, заводите свой бизнес в Украину. Если боитесь, то откройте нам "дешевые деньги". Дайте нам деньги без условий, - попросил он присутствовавших в зале и конкретизировал. - Дайте нам безусловные деньги. Почему, когда каждый раз нам выделяют те или иные суммы, то вам нужно сделать раз, два, три, четыре, пять, семь, восемь, десять реформ?

Вот оно – то главное. Тут, как говорил Жеглов, "у него любовь с интересом". Без условий, а еще лучше – без отдачи. Это и есть то, ради чего Зеленский прилетел в Мюнхен наперекор Байдену и устроив праздник Непослушания.

А еще пояснил, что не знает, "чего хочет Путин, потому и хочет встретиться с президентом России". Ну нельзя же быть таким тупым, Володя! Тебе сто раз уже рассказали и объяснили – выполнения Минских соглашений. И не только Москва это объяснила, но и Берлин, и Париж, и даже Вашингтон. Естественно, по публичным каналам. Что они говорят на междусобойчиках, это нам простым смертным неизвестно. СВР, наверное, знает. И Кремль тоже.

Впрочем, сил на то, чтобы пошутить еще раз, Зеленскому хватило.

- Кибератака, наверное. Можно мне другую гарнитуру? – заявил он, не справившись с наушниками и чисто по-украински пошутил. - Вот видите, Россия вроде как не присутствует, а на самом деле здесь. Не работает что-то у нас.

Впрочем, он и с новой гарнитурой не справился. Это же вам не рояль под фонограмму, это техника, там надо знать, где что нажимать, куда какой тумблер двигать.

Такое вот не смешное чувство украинского юмора у чуть не плачущего президента Украины. Но в актив может себе записать, что Людвиг Аристархович у него, в общем-то, получился. Хотя и очень средненький. До Галустяна, как черепахе до Луны.