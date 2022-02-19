Бывшая жена Аршавина заявила, что родственники хотят отправить ее в психбольницу или в хоспис

Алиса Казьмина. Фото: кадр видео.

Бывшая жена Андрея Аршавина Алиса Казьмина на некоторое время исчезла из соцсетей. Подписчики 39-летней женщины отнеслись к этому с пониманием: Алиса борется с тяжелым аутоиммунным заболеванием, из-за которого она практически лишилась носа. Кроме того, Казьмина в одиночку растит троих детей: 17-летнего сына Алексея, 9-летнюю дочь Алису от первого брака и 5-летнюю дочь Есению от Андрея Аршавина. Но, как оказалось, в жизни Казьминой бушует очередная буря. Экс-супруга футболиста поссорилась с ближайшими родственниками и обвиняет их в том, что они хотят сжить ее со свету. Алиса уверяет, что ее собственный сын-подросток устроил за ней слежку, а мать хочет довести до смерти и отправить в хоспис либо в психбольницу.

Бывшая жена Аршавина рассказала журналистам, что ее сын – прекрасный айтишник. Он взломал ее почту и читал ее переписку.

- Он здорово перелопатил все мои телефоны, подключился к моим карточкам. За это время читал мои сообщения, - поведала Казьмина изданию Day.ru.

Кроме того, Алиса считает, что мать намеренно довела ее до крайнего состояния. По словам Казьминой, она была в шоке, когда обнаружила дома документы, из которых выяснила: мать собирается отправить ее в хоспис. После этого Алиса собрала вещи и съехала вместе с дочками.

- Она ждала абсолютно точно моего окончания. Я была в состоянии, когда уже все. Если бы я не уехала, то в этот день или на следующий мне бы вызвали бригаду. Я вешу 49 килограммов. Она делала это, изучала, как довести до психоза, чтобы положить человека в психиатрическую больницу, - поделилась Казьмина.

Кроме того, Алиса обвиняет сына в бесчувственности. Женщина говорит, что дочери стараются не замечать ее изуродованного болезнью лица. А сын, по ее словам, заявил, что она никогда не поправится.

- Леша сказал: «Долго будем смотреть на твой нос! У тебя всю жизнь будет дыра вместо носа! Ты уже не та, что была, - рассказала Казьмина.

Алиса поссорилась с матерью и сыном и сейчас живет с дочками отдельно. Фото: Инстаграм.

Алиса говорит, что мать и сын преследуют ее старшую дочь.

- Алису довели до психоза, ее состояние ужасное, ребенок не спал ночами, - говорит Казьмина, добавив, что мать и сын преследовали ее дочку даже в школе.

Сейчас сын Алисы Алексей живет вместе с бабушкой. Казьмина мечтает, чтобы родственники оставили ее в покое, и позволили ей с дочками жить без вмешательства в их жизнь.

В свою очередь, у мамы Алисы совершенно иная точка зрения на семейный конфликт. По ее словам, конфликт в семье действительно есть, но он не настолько масштабный, и инициирован исключительно Алисой.

- Да, конфликт. Но он односторонний. Инициирован не мной, а Алисой. Ополчилась она не только на меня, но и на сына, - рассказала мама Казьминой «СтарХиту».