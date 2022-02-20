Последние новости о ситуации вокруг Украины на 20 февраля 2022 года: ядерная угроза из Киева, всеобщая мобилизация и задержание диверсанта на Донбассе

Украинские военные в населенном пункте Зайцево в Донецкой области Фото: REUTERS

Вроде бы и суббота, выходной, но событий, так или иначе связанных с Украиной, набралось на вагон и маленькую тележку.

И ВСЕ ЖЕ НЕ ЛЕТАЮТ САМОЛЕТЫ

После того, как британские перестраховочные компании отказали в страховом покрытии рейсов на Украину, в Киеве решили организовать свой страховой фонд для этого. Выделили 16,6 млрд. гривен, что примерно соответствует 570 миллионам долларов. Некоторые из компаний согласились продолжать авиарейсы. Но сегодня Швейцарская Swiss Airlines вслед за австрийской Austrian Airlines и немецкой Lufthansa объявила о приостановке своих рейсов на Украину с 21-го по 28-е февраля. А нидерландская авиакомпания KLM еще раньше прекратила полеты в Незалежную на неопределённое время.

В РОССИЮ ОТ ВОЙНЫ

В ЛДНР продолжается организованная эвакуация мирных жителей. В первую очередь автобусами и желдортранспортом (предоставленными РЖД поездами) вывозятся дети, женщины и старики. По состоянию на 14 часов мск 18 февраля из ЛДНР эвакуированы около 36 тысяч местных жителей. Принять их готовы власти 26 из 85 регионов страны. Федеральный центр уже выделил Ростовской области, соседней с непризнанными республиками, 5 млрд. рублей. Каждый из эвакуированных получит возможность для размещения, ежедневное горячее 3-х разовое питание и 10 тысяч рублей себе на счет по распоряжению Владимира Путина. Эвакуация идет круглосуточно и с каждым часом лишь набирает темпы. Не исключено, что к утру воскресенья количество эвакуированных уже перевалит за 100 тысяч человек или будет близко к этой цифре.

Жители Донецка эвакуируются в Россию Фото: REUTERS

БЫЛИ ВЫЛЕТЫ, А ВЫДАЛИ ЗА ПРИЛЕТЫ

Глава МВД Украины Монастырский, руководитель фракции "Слуга народа" в Верховной раде Арахамия, сопровождавшие их лица и приближенные журналисты прилетели на линию разграничения между ВСУ и Народной милицией (армией ЛДНР). Где, по их словам, они попали под артобстрел со стороны "сепаратистов" и вынуждены были пережидать его в блиндаже. Вот только украинский журналист Юрий Ткачев в своем Телеграм-канале иронично заметил, что зря, мол, Арахамия так показушно вздрагивает, потому что звучат в это время не разрывы снарядов, а выстрелы. То есть украинская артиллерия долбит по позициям ополчения в это время, причем, судя по звуку, из калибров, которые запрещены Минскими соглашениями.

Украинская военная техника на границе с Донецкой областью. Фото: REUTERS

ВОТ ВАМ "ГОСТИНЧИК" УКРАИНСКИЙ!

А вот для России день оказался не без сюрпризов с украинской стороны. На на приграничных территориях РФ в Ростовской области разорвались два снаряда, прилетевшие с Украины. Один угодил в проселочную дорогу в двух километрах от границы на окраине станицы Митякинская. А второй, по некоторым оценкам, выпущенный украинским "Градом", разрушил хозпостройку (нежилой дом) в хуторе Маноцкий Тарасовского района все той же области. К счастью обошлось без жертв. ФСБ подтвердила оба факта, на месте отработали взрывотехники российской контрразведки. СК РФ возбудил уголовное дело.

В Донецко-Луганской республике объявлена мобилизация. Фото: REUTERS

СТРАТЕГИ ИЗ КИЕВА

Официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил на специально созванном брифинге, что разведка республики добыла план наступательной операции украинских силовиков в Донбассе.

- В ходе боевых действий планируется окружение и блокирование крупных населенных пунктов Донецк, Луганск, Горловка и Алчевск, - рассказал Басурин. - По плану украинских стратегов, в назначенный день «Д» планируется уничтожить объекты военного и гражданского назначения на территории ДНР и ЛНР на глубину до 10-15 км.

На реализацию плана Генштабом Украины, разработавшим план этого стратегического, по меркам Незалежной, наступления, отводится от 4-х до, максимум, 5-ти дней.

В ответ на обнародование планов Киева в ДНР и ЛНР объявили всеобщую мобилизацию.

Зеленский прибыл на Мюнхенскую конференцию и требовал денег и оружия. Фото: REUTERS

ДАЙТЕ ДЕНЕГ, А НЕ ТО МЫ СДЕЛАЕМ ЯДЕРНУЮ РАКЕТУ

Зеленский, которому в Вашингтоне настойчиво, очень настойчиво (по признанию Джозефа Байдена, не менее 10 раз) не рекомендовали покидать Украину и ехать на Мюнхенскую конференцию по безопасности, все же отправился в Германию. Где выступил в типично украинской манере: обвинил во всех бедах Незалежной не только Россию и ЛДНР, но и весь мир, отказывающийся помогать так, как этого хотят в Киеве, потребовал дать Украине денег "без всяких условий" (читай, без гарантий возврата) и пригрозил, что может пересмотреть отказ Украины от ядерного оружия. Откуда оно может появиться в нынешней Украине, правда, не рассказал. Разве что Киев взорвет украинские АЭС, чтобы "такая красавица", как Украина, "не доставалась никому", как в дешевой пьеске.

В Харькове добровольцы проходят военную подготовку. Фото: REUTERS

В ДНР ПОЙМАЛИ АГЕНТА КИЕВА, А В ЛНР НАШЛИ ЗАМИНИРОВАННУЮ МАШИНУ

Власти ДНР заявили, что силами Министерства госбезопасности ДНР был задержан агент украинской военной разведки. На допросе под видеокамеру он показал, что был завербован в 2018 году и регулярно передавал своему куратору сведения о передвижениях первых лиц республики, что имел возможность делать, поскольку служил на таможне и имел возможности отслеживать переезды через границу интересующих Киев лиц. В частности, в сферу его задач входило отслеживание передвижений министра обороны ДНР и главы Народной милиции республики, чья машина была накануне взорвана в центре Донецка. При этом, слава Богу, никого в машине в момент взрыва не было.

Кроме того, по поручению куратора агент пропускал через границу с ДНР указанные ему куратором машины без таможенного досмотра, что позволяло ввозить на территорию республики оружие и взрывчатку. По условному сигналу он и завербованные им местные жители должны были организовать теракты и диверсии, в том числе, взрывая мосты, вокзалы и прочие жизненно важные инфраструктурные объекты.

Примечательно, что в ЛНР в это время нашли и обезвредили машину, снаряженную взрывчаткой, которая как раз была специально оставлена под мостом, по которому жителей ЛНР эвакуируют в Россию.

Взорванный автомобиль у здания правительства в Донецке. Фото: REUTERS

ОГОНЬ ПО СВОИМ?

Беглый экс-депутат Госдумы либерал Илья Пономарев в эфире телеканала "Украина 24" заявил, что готов в случае войны взять винтовку и пойти на фронт, чтобы стрелять по российским военным. При этом сравнил себя с немецкими антифашистами, которые, дескать, воевали с Гитлером в Красной армии.

Нет, Илюша, не немецкий ты антифашист, а современный российский власовец. Или бандеровец, готовый убивать всех подряд, кто не кричит "Слава Украине!" Собственно говоря, ничего удивительного. Обещал же Илья, сын экс-члена Совета Федерации в интервью Ксении Собчак в разгар "болотного" движения, что, придя к власти, будет "вешать на фонарях" противников из антидемократического лагеря.

Еще одним потенциальным добровольцем заявил себя как бы кинорежиссер, осужденный в России за терроризм, Олег Сенцов. Осужденный, но не отбывший срок, а освобожденный по обмену. Осталось только Савченко заявить, что она сядет в кабину вертолета.