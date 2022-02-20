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Здоровье20 февраля 2022 4:01

Учёные Мичиганского университета доказали, что медитация помогает уберечься от ошибок

Согласно исследованию, всего 20 минут занятий помогают выбрать правильный путь
Людмила ШТЕПАНКОВА
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Медитация на самом деле есть нечто большее, чем духовная практика.

Медитация на самом деле есть нечто большее, чем духовная практика.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ранние исследования уже показали, что медитация на самом деле есть нечто большее, чем духовная практика. Но учёные Мичиганского государственного университета предпочли на собственном опыте удостовериться, что к чему. Для чего взялись проверить активность человеческого мозга и то, как меняется его работа в ходе подобных занятий. За образец они взяли медитацию с открытым мониторингом.

Что это такое?

Существует несколько разновидностей медитации. Майндфулнесс (или открытый мониторинг) отличается от остальных тем, что человек сосредотачивает своё внимание на чувствах, мыслях или ощущениях и просто наблюдает за своими эмоциями, звуками, вкусами, запахами, мыслями.

Вкратце, результаты исследования показали, что если вы, например, забывчивы или делаете ошибки в спешке, то медитация способна помочь вам избегать некоторых ошибок. И действует на человека не хуже работы с психологом, если даже не лучше.

А теперь подробнее.

«У ЧЕЛОВЕКА БОЛЬШЕ ШАНСОВ ПОНЯТЬ, ПОЧЕМУ ЧТО-ТО ПОШЛО НЕ ТАК»

- Сегодня много людей увлекаются медитацией. В этом ничего удивительного, я не против. Моя команда только хотела узнать, на самом ли деле меняется активность мозга в ходе медитации? И если да, то каким образом? И в какую стороны? Но я сам не ожидал тех результатов, которые мы получили на выходе, - говорит руководитель исследования, доктор психологии Мичиганского университета Джефф Лин. – Наше исследование показывает, как даже один сеанс управляемой медитации, даже у тех, кто ранее вообще не практиковал подобные техники, может вызвать столь существенные изменения в мозговой активности!

Команда учёных собрала группу добровольцев в 200 человек. Все они никогда раньше не медитировали и даже не прибегали в подобного рода практикам (молитва, мантры, гипноз и так далее).

Под наблюдением медиков и учёных волонтёры прошли (первую в своей жизни) 20-минутную медитацию с открытым мониторингом, в то время как исследователи измеряли активность мозга каждого добровольца с помощью электроэнцефалографии (ЭЭГ).

Затем участники эксперимента прошли компьютеризированный тест на отвлечение внимания. И после этого учёные сравнили показания электроэнцефалограммы и теста.

- Дело в том, что ЭЭГ может измерять активность мозга на уровне миллисекунд. И это позволило нам получить точные измерения нейронной активности, - поясняет профессор Лин. – Так вот, аппаратура показала, что примерно через полсекунды после ошибки в мозгу возникает определенный нейронный сигнал. Это говорит о сознательном распознавании ошибки.

И тут начинается самое интересное и важное: мы обнаружили, что у медитирующих сила этого сигнала увеличивается в разы по сравнению с контрольной группой! А значит, у человека больше шансов понять, что что-то пошло не так и изменить ситуацию.

При этом доктор Лин ещё раз подчёркивает, что речь идёт именно о майндфулнессе. В других формах медитации вы сосредотачиваетесь на одном объекте, обычно на своем дыхании, но медитация с открытым мониторингом немного отличается. Она заставляет вас «заглянуть» внутрь себя и обратить внимание на все, что происходит в вашем разуме и теле. «Цель состоит в том, чтобы сидеть спокойно и уделять пристальное внимание тому, куда путешествует разум, не слишком увлекаясь пейзажем».

Полученные выводы исследователей открывают новую главу в изучении поведенческих реакций человека. По сути, это яркая демонстрация того, что всего 20 минут медитации могут улучшить способность мозга и направить действия в правильном и безошибочном направлении.

Полностью результаты исследования были опубликованы в журнале Brain Sciences.

МЕДИТАЦИЯ ПРОТИВ АЛЬЦГЕЙМЕРА

Интересно, что еще одно исследование, которое было инициировано Далай-ламой и которое на протяжении 7 лет вели специалисты сразу двух крупнейших научных центров - Университета Калифорнии в Дэйвисе и Центра разума и мозга - показало, что медитация способствует развитию целого ряда когнитивных способностей, таких как умственная ясность, креативность, способность рассуждать, делать выводы, а также умение сосредоточиваться.

Как правило, после сорока лет у людей постепенно развивается механизм когнитивных нарушений. Медики говорят, что раньше это было не так явно, потому что срок продолжительности жизни у людей был меньше, еще два столетия назад жили по 40-50 лет. Однако теперь во многих странах продолжительность жизни увеличилась почти в два раза, а значит, все больше людей доживает - в прямом смысле слова! - до болезни Альцгеймера, одним из проявлений которого являются те самые когнитивные нарушения.

Неудивительно, что исследователи уже не первый год стремятся найти способ продлить молодость человеческого мозга. И один из вариантов спасения нашли именно в медитации. Она напрямую связана с памятью, вниманием и прочими немаловажными функциями человеческого мозга. И способна значительно улучшить их работу.

Красота и здоровьеО РАЗНОМ