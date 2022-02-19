Жених 54-летней Елены Воробей ушел от нее накануне свадьбы

От Елены Воробей ушел жених. Фото: кадр видео.

В прошлом году Елена Воробей активно готовилась к свадьбе. Юмористка демонстрировала журналистам массивное помолвочное кольцо и примеряла на камеру платья в свадебном салоне. Со своим избранником Сергеем Евтуховичем Воробей познакомилась во время гастролей в Минске. Сергей, как и Елена, родом из Бреста, он на три года младше звезды юмора. У них завязались романтические отношения. Артистка не спешила светить возлюбленного на публике, объясняя, что он – человек серьезный, чиновник. Евтухович окончил в Москве Военный Краснознаменный институт Министерства обороны СССР. А сейчас работает госслужащим.

Однако до загса они так и не дошли. Жених оставил Елену накануне свадьбы. Его испугало внимание прессы и публичность, которые неизбежно сопровождают отношения со знаменитой женщиной. Сегодня 54-летняя Воробей снова одна.

- Меня вся пресса замуж выдавала. Я читала о себе как будто какую-то фантастическую литературу. Это расстраивало и меня, и человека, с которым я была. Мы расстались, я приняла решение, - рассказала Елена в программе «Ты не поверишь!» на канале НТВ.

Артистка призналась, что в их отношениях ее тревожил еще один момент. Воробей намекнула, что ее возлюбленный был гораздо менее обеспеченным, поэтому она возила его на курорты за свой счет.

- Нужно стараться, чтобы мы были примерно одного уровня обеспеченности. Возить мужчину на отдых за свой счет – неправильно, - заявила Воробей.

В 2021 году юмористка готовилась к свадьбе и выбирала подвенечный наряд. Фото: кадр видео.

Чтобы отвлечься от личной драмы, Елена отправилась в отпуск. Недавно юмористка побывала на Канарских островах. Артистка провела отпуск в единении с природой, любуясь вулканами и Атлантическим океаном. Хотя Воробей заплатила за роскошный пятизвездочный отель с полным пансионом, она отказывалась от деликатесов и ела только здоровую еду.

- Побывала на Канарах. Привела нервную систему в порядок. Не пила алкоголь, - сообщила артистка.

У Елены было два фиктивных брака ради прописки. В этом артистка призналась Лере Кудрявцевой в программе «Секрет на миллион». Ее третьим мужем стал актёр питерского театра «Буфф» Андрей Кислюк. Они прожили вместе 10 лет. Но свою единственную дочь Софию Воробей родила не от него.

Отец её 19-летней дочери Софии Игорь, бизнесмен из Санкт-Петербурга. Мужчина был женат, у него были свои дети. Бизнесмен развелся с женой, но на Елене так и не женился. Тем не менее, он помог артистке купить квартиру в Москве. Через некоторое время после рождения дочери Игорь женился на другой женщине. Но с Софией он продолжал общаться.

Избранник звезды умер от последствий падения с лестницы, получив перелом основания черепа. Несколько месяцев врачи боролись за его жизнь, но предприниматель все же скончался. На его наследство Елена не претендовала.