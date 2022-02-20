«Все на виду»: Мокрая Асмус эффектно выскочила из ванны

Кристина Асмус. Фото: Инстаграм.

Недавно Кристина Асмус угодила в больницу: актриса на съемках получила серьезные травмы кожи. Спустя несколько дней актриса полностью пришла в себя и уже будоражит фантазию поклонников пикантным видео. В Инстаграме Кристина опубликовала ролик, в котором она грациозно выскакивает из ванны с пеной.

Кристина снялась в сером боди, совершенно не скрывавшем изгибов ее фигуры. Намокшая ткань обрисовала все прелести звезды, о чем поклонники не преминули написать в комментариях.

«Все прелести на виду», «Красотка! Ловкость и Грация!», «Сальто из ванной было бы эффектней», «Какие длинные ноги», «Очень стройная», «Получилось грациозно», «До чего хороша», «Ох, вы даете жару», - прокомментировали пост подписчики.

Кристина грациозно выскочила из ванны. Фото: кадр видео.

Несколько дней назад Кристина пожаловалась подписчикам, что серьезно повредила кожу во время съемок. Актрисе требовалось снять сцену депиляции подмышек восковыми полосками. До этого Асмус никогда ими не пользовалась, поэтому понятия не имела, что ей будет больно. После двух дублей Кристина содрала кожу до крови. Кроме того, у нее началась аллергическая реакция на химический ожог. Дело закончилась поездкой в больницу, где звезде оказали первую помощь.

- Дальше как во сне - лёд, перекись, от которой стало хуже; адская боль; жжёт так, что можно сойти с ума; руки трясутся, одежду надеть больно. Уехали с площадки в клинику. В итоге ожоги, - рассказала Кристина в Инстаграме. - Выписали таблетки, гормональный спрей и всевозможные мази. Кожа содрана и раны пока свежие. А у меня каждый день смены и спектакли. И сплю я на вытянутой руке, так что подмышки прям об подушку трутся. Мыться больно даже тёплой водой, и до ночи жгло так, будто сверху раны утюгом прижигали. Дерматолог на приёме была в шоке, конечно.

Актриса похвасталась стройной фигурой. Фото: кадр видео.

Однако Кристине пришлось собраться с силами и продолжить работу. В сторис актриса опубликовала фотографию, на которой она снята в сценическом макияже. Артистка пожаловалась, что накануне почти совсем не спала.

- Кто лег сегодня в 6 утра и встал в 9? – подписала Кристина свое фото с полузакрытыми глазами.