Новой девушкой Илона Маска стала актриса Наташа Бассетт. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Илон Маск снова влюбился: новой девушкой основателя компания Tesla и SpaceX стала 27-летняя австралийская актриса Наташа Бассетт. Самый богатый человек планеты (состояние Маска оценивается в 266 миллиардов долларов) уже несколько месяцев встречается с молодой звездочкой, покоряющей Голливуд. Их роман перестал быть тайной, когда пару дней назад предпринимателя и его подругу засекли папарацци. Фотографы сняли миллиардера в аэропорту Лос-Анджелеса, куда он прилетел на частном самолете. Вслед за 50-летним бизнесменом по трапу спустилась рыжеволосая красотка в темных очках, в которой журналисты издания «Hollywood Life» опознали Наташу Бассетт.

Уроженка Сиднея в 19 лет переехала в Нью-Йорк и с тех пор пыталась пробиться в Голливуде. Ее последняя громкая работа – картина режиссера База Лурмана «Элвис», которая выйдет на экраны в 2022 году. В экранизации биографии знаменитого певца Наташа сыграла Дикси Локк, первую девушку Элвиса Пресли. Роль Элвиса исполнил Остин Батлер, а Том Хэнкс сыграл его менеджера.

Наташе 27 лет, она из Австралии. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

До съемок в байопике «Элвис» самой громкой работой Бассетт была роль старлетки 50-х годов Глории ДеЛамур в фильме Джоэла и Итана Коэнов «Да здравствует Цезарь!», в котором снимались Джордж Клуни и Скарлетт Йоханссон. Актриса также сыграла Бритни Спирс в биографическом фильме 2017 года «Бритни навсегда».

В сентябре 2021 года Илон Маск объявил о разрыве с матерью своего сына - певицей Граймс. Бизнесмен и канадская исполнительница были вместе три года. Год назад у них родился мальчик, которому пара дала имя X Æ A-Xii (оно произносится как Экс Эш Эй-Твелв). Маск сообщил тогда, что они с Граймс остались в хороших отношениях и продолжают совместно воспитывать сына.

- Мы расстались, но все равно любим друг друга, часто видимся и находимся в прекрасных отношениях, - рассказал миллиардер. - Моя работа в SpaceX и Tesla требует, чтобы я жил в Техасе и много путешествовал за границу. А ее работа сосредоточена в Лос-Анджелесе.

Миллиардер и рыжеволосая красотка встречаются уже несколько месяцев. Фото: Инстаграм.

Илон Маск признавался, что пока не особо занимается воспитанием сына - мол, тот еще слишком мал.

- Ну, младенцы - это просто машины для еды и какания, понимаете? Сейчас я мало что могу сделать, - разводил руками миллиардер, беседуя с журналистами «New York Times». - Когда ребенок станет старше, моя роль в его воспитании будет более значительной.

Год назад певица Граймс родила бизнесмену сына, которому пара дала странное имя X Æ A-Xii. Для маска это шестой ребенок. Фото: Инстаграм.

Для Илона Маска Икс – уже шестой ребенок. Предприниматель был женат дважды. Со своей первой женой Джастиной Маск учился в одном университете в Канаде. Они поженились в 2000 году, и в семье один за другим появились пятеро сыновей. А затем его закрутила светская жизнь, и с тех пор в спутницы жизни Илон выбирал сплошь артисток.

В сентябре 2008 года Илон и Джастин объявили о разводе - Маск изменил жене с британской актрисой Талулой Райли. Илон и Талула поженились в 2010 году. А в 2012 году развелись, однако через год снова сошлись и поженились.

В марте 2016 года состоялся их окончательный развод — тогда Маск уже тайно встречался с актрисой Эмбер Херд. Разразился страшный скандал: поговаривали, что Илон закрутил роман с Эмбер, еще когда она была замужем за голливудской звездой Джонни Деппом. По крайней мере, так уверял сам Депп. Маск же всегда это отрицал. С Эмбер они были вместе с 2016 по 2018 годы.